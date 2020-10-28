馬來西亞籍華裔男星謝佳見，有著精湛的演技；在大馬有雙料影帝的稱號。來台發展數年，因他自帶貴公子的氣質，不論是《16個夏天》中的汪俊杰或是《我的寶貝四千金》裡的杜曉飛，他都精準抓到角色的精髓並且完美詮釋。這兩部作品也讓他迎來了事業的高峰，自此之後，謝佳見的戲劇之路一路看漲。

現實生活中，謝佳見的貴公子氣質也是其來有自。其實，他是名符其實的富二代！謝佳見的家族，在大馬經營連鎖超市，身價早已超過百億；據《鏡周刊》報導，他曾在一場活動記會者上說，雖然馬來西亞很熱，但他出入都以跑車代步，所以不太能感受到炎熱的程度。由這段話也不難發現，他果然是正港的富二代無誤。

謝佳見在台灣演藝圈有亮眼的表現 (圖/ 翻攝自謝佳見臉書)

雖然家境富裕，但謝佳見對繼承家族事業並沒有太大興趣，反而選擇進入演藝圈這條辛苦路。一心只想在演藝圈發展的他，雖然覺得拍戲真的很苦，但也因為是自己有興趣的事，所以也甘之如飴。

超過百億身價，謝佳見是名符其實的富二代 (圖/ 翻攝自謝佳見臉書)

憑著自己的實力，謝佳見果然在演藝圈闖出好成績。不只在戲劇，他更跨足歌唱、電影、舞台劇，多元化發展，也讓他在演藝圈的能量更為豐沛。

(中時新聞網)