為改善高噪音車輛擾寧問題，環保署推動「聲音照相」科技執法，35套系統於全台18縣市加入執法並於明年1月1日上路，未來不當操駕的噪音超標車輛將遭以《噪音管制法》開罰1800至3600元罰鍰外，經照片比對後不當改造車輛也將限期改善。

環保署今(28)日舉行聲音照相系統測試會，分別向媒體與車友團體展示設備精確度及公正客觀性，該科技執法預計明年元旦起於全台18縣市上路。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，為完備聲音照相法律授權，環保署刻研修「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」，以確保聲音照相系統準確與公正性，以及如何避免環境噪音干擾等問題。

今次情境模擬以原廠重機、認證改裝重機、非認證改裝排氣管摩托車、原廠特仕跑車分做時速50、60、70全油門加速做比測，顯示不當操駕、不當改裝者顯示結果超標，但使用原廠、認證改裝且正常駕駛者皆輕鬆過關。

蔡孟裕說，未來由聲音照相系統紀錄到的噪音超標行為，經背景音修正、比對前後3秒確認排除環境干擾、且氣候為無雨、風速小於5m／s者，將以《噪音管制法》第26條進行開罰1800元以上、3600元以下罰鍰，且若從照片中辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，地方環保局將再要求到檢與限期改善。

另外，執行消防救災、救護的公務車，或是並非車輛設備所發出的聲音，如擴音車等將另以擴音設施標準規範，至於同時多車同時經過也將排除，但環保局仍可能據照片辨識是否有違規改裝並且執法。

蔡孟裕強調，原廠車、原廠特仕車、具高馬力的性能車，與使用認證管改裝的汽機車輛等並不會輕易發生噪音超標狀況，主要還是看駕駛是否有刻意低檔加速等不當操駕行為。

(中時 )