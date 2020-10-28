中山大學與王道銀行共同推出「國立中山大學40週年認同卡」，只要持該卡消費，即可將消費金額的0.2％捐贈予中山大學校務發展基金，用以培育高等人才教育，讓刷卡消費的同時亦能為教育事業共盡一份心力。欣逢中山大學創校40週年之際，此認同卡的誕生不僅能加強校友與師生對中山大學的凝聚力，更饒富紀念意義，亦為王道銀行的認同卡平台更添多樣性。

「國立中山大學40週年認同卡」卡片設計運用40週年校慶視覺標誌，該標誌是由中山大學校友所設計，以山海曲線融和地景線條成為數字4的形象，展現出「山海飛揚．金耀四十」的主題，而數字4圖像所蘊含的五支金柱，更分別代表「博學、審問、慎思、明辨、篤行」等五點校訓，象徵屹立不搖的中山精神，其簡潔的卡面，具備高辨識度以及紀念意義。

首波為白色卡面，第二波更將推出黑色卡面即日起，只要申辦王道銀行「國立中山大學40週年認同卡」簽帳金融卡刷卡，王道銀行即提撥消費金額的0.2％回饋予中山大學校務發展基金，消費者更可另外再享0.8％不限通路且無上限之現金回饋；今年底前開戶申辦，更可享於前述現金回饋之外的加碼回饋新戶禮，在開戶後至次月底前持卡消費，可獲得額外加碼1％現金回饋，加碼回饋上限為新台幣250元；若於王道銀行的資產達指定門檻者，還可享有更高額的現金回饋。

28日舉辦之「國立中山大學認同卡」簽約合作儀式，由中山大學鄭英耀校長及王道銀行李芳遠總經理代表參加，中山大學黃義佑副校長、蔡秀芬副校長、周明奇副校長、王道銀行個人金融事業執行長劉熾原資深副總經理及中山大學各學術行政一級主管均到場支持，鄭英耀校長更號召師生與校友們一同響應，凝聚校友與師生們對學校的認同與支持。

校長鄭英耀於會中指出，本次與王道銀行合作為雙邊嶄新的突破，並期待後續更多發展可能，鄭英耀校長表示：「正如本校善盡大學社會責任，亦期盼透過此次雙方合作能讓CSR結合USR的力量，激盪出社會共好的火花，發揮人才培育的加乘效果；歡迎師生、校友與認同本校辦學理念之社會大眾一同加入，並邀請大家於11月14日一同到中山大學，一同歡慶學校40週年生日快樂。」

王道銀行總經理李芳遠表示：「王道銀行秉持『利他圓己』的企業精神，致力打造公益認同卡平台，讓消費者得以選擇將消費金額的0.2％回饋金捐贈給消費者欲支持的單位，讓銀行能以金融的力量成就好事。此次與中山大學合作推出40週年認同卡，是王道銀行首次前進校園的第一張認同卡，意義非凡，期望藉此讓支持中山大學的校友與師生們可多一個管道凝聚向心力，並有助中山大學校務基金的發展與校務的推動，為國內教育與人才培育持續貢獻心力。」

(工商 )