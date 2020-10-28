台南安定區竑榮實業2017年8月9日申請於中榮里設置水泥產業園區，當地居民擔憂造成環境汙染，屢次抗議反對，台南市府經濟發展局表示，該申請案因非屬低汙染產業，且還有鄰近工業區土地可提供設廠，因此已撤銷該申請案。

經發局表示，竑榮提出申請時法令並未明定該行業是否屬低汙染產業，經市府相關單位初審符合，原則同意可行性規畫報告書，但尚未同意園區報編。

然鄰近居民擔憂園區設置後恐造成空氣、水及噪音等環境問題，屢次抗議陳情，市府都發局於今年7月6日召開第1次審查會，會中里民、民意代表強烈反對申請案。

經發局表示，經濟部於今年3月20日公告將預拌混凝土製造、水泥及混凝土製品製造（混擬土磚、柱及管）及非金屬礦物製造業行業列為非屬低汙染事業，加上當地民眾強烈反對，加上檢送文件亦有瑕疵，綜合考量下，10月20日退回該申請案。

部分民眾擔憂竑榮再提出行政救濟，長期關心此案的台南市議員林志展表示，法律的規定要考慮到多數人居住權益問題，如果竑榮提出行政救濟，相關單位要審慎評估，不要影響居民生活品質，相信汙染產業無法通過申請，但政府最好也可以輔導竑榮遷移到適當園區生產營業。

(中時 )