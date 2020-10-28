根據周二公布調查報告，由於對經濟前景的擔憂升高，被視為對川普總統能否成功贏得連任至關重要的美國3個州，10月的消費者信心指數急跌。

在下周二美國總統大選逐漸逼近之際，川普在全國民調仍然落後前副總統、民主黨候選人拜登。

根據世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布的調查報告，10月佛羅里達的消費者信心指數為100.3，較9月的114.4下滑。該州的消費者信心曾因爆發新冠肺炎疫情而崩跌，但現在已經有所反彈，回到了接近2016年大選前的水準。

賓州的消費者信心指數從9月的115.5下滑至92.0。密西根的消費者信心指數從9月的124.1降至119.2。消費者期望的下滑，拖累了這3大搖擺州的消費者信心表現。

ING首席國際經濟學家James Knightley表示，這些數字或有震盪，但這對川普的連任機會不是好兆頭，且在所得遭到壓縮，以及新冠肺炎確診增加之下，對經濟也不是好預兆。

俄亥俄、伊利諾與德州的10月消費者信心亦下滑，但紐約州與加州的消費者信心則有所改善。整體而言，10月美國消費者信心為100.9，較9月的101.3下滑。該聯合會表示，幾乎沒有跡象顯示消費者看好在2020年最後幾個月經濟將獲得動能，尤其是在新冠肺炎確診數持續增加，以及與失業率仍然居高不下之際。

(時報資訊)