砷化鎵廠-穩懋(3105)公布第3季及前3季財報，第3季合併毛利率為43.4%，季減1.4個百分點，單季稅後盈餘為19.67億元，季增19%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.68元，累計前3季每股盈餘為12.38元，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，因產品組合變化，毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

穩懋第3季合併營收為65.66億元，季增9%，年成長3%，營業毛利為28.51億元，季增5%，年增6%，單季合併毛利率為43.4%，季減1.4個百分點，年增1.3個百分點，營業淨利為21.46億元，季增6%，年成長7%，單季營業淨利率為32.7%，季減0.9個百分點，年增1.3個百分點，稅後盈餘為19.67億元，季增19%，年增20%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.68元，創下單季歷史新高；累計前3季合併營收為186.85億元，年成長29%，營業毛利為81.69億元，年成長60%，合併毛利率為43.7%，年增8.4個百分點，營業淨利為61.18億元，年成長89%，營業淨利率為32.7%，年增10.4個百分點，稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元。

第3季因新產能逐月加入，本季產能利用率降至75%。

就產品別來看，今年第3季Cellular因貿易禁令、高階智慧型手機延後發表，佔比從第2季約45%到50%降至30%到35%，Infra佔比從第2季約20%到25%上升至25%到30%，WiFi佔比從第2季約15%到20%上升至20%到25%、VCSEL的其他產品佔比則由第2季的13%上升至18%。

穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

(時報資訊)