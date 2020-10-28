《商情》憂供給受阻 歐洲丁酮報價暴漲 15:232020/10/28 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場傳聞位於英國埃克森美孚化工廠，於上周起意外歲修停產，預估有13.5萬的丁酮產能中斷，且具體恢復時間尚不確定，引發市場對供給緊缺擔憂，帶動歐洲丁酮報價大漲，單周暴漲逾20%，其中鹿特丹FOB來到1243.25美元/噸高價，一周大漲238美元，西北歐FD報價則單周大漲200歐元，漲至1150.25歐元/噸。受國際行情大漲激勵，國內11月份報價有望持續上漲，繼10月內銷報價調漲後，為連2個月調漲。(商品行情網) (時報資訊) #大漲 #丁酮 #供給 #暴漲 #單周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》華東續放量勁揚 飆9月新高價 15:062020/10/26 財經 《產業》原料及需求走堅 豐興鋼筋看漲 14:492020/10/23 財經 《商情》歐洲輪胎前景 黯淡氣氛濃 15:572020/10/27 財經 《國際社會》歐洲新冠肺炎疫情急升 法國單日確診破5萬 10:512020/10/26 財經 《半導體》華邦電所向披靡 旺宏法說前黃袍加身 11:422020/10/26 財經 「10月驚奇」成交量驟降 漲價題材股變身台股救星？ 18:302020/10/25 財經 木蘭聯賽盃明開踢 熊熊大戰有美援 20:482020/10/23 體育 新聞透視》普丁和拜登透露的微妙訊息 04:102020/10/27 兩岸要聞 陸LED驅動IC起漲 聚積得利 04:102020/10/26 證券．權證 再選北市長？丁守中：愛雖沒變但已看開 籲挺蔣萬安 13:332020/10/24 政治 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 陸拚晶片業一場空？ 任正非：本土廠商造不出華為先進晶片 - 財經 0056爆出恐怖巨量 散戶2大理由搶破頭 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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