市場傳聞位於英國埃克森美孚化工廠，於上周起意外歲修停產，預估有13.5萬的丁酮產能中斷，且具體恢復時間尚不確定，引發市場對供給緊缺擔憂，帶動歐洲丁酮報價大漲，單周暴漲逾20%，其中鹿特丹FOB來到1243.25美元/噸高價，一周大漲238美元，西北歐FD報價則單周大漲200歐元，漲至1150.25歐元/噸。受國際行情大漲激勵，國內11月份報價有望持續上漲，繼10月內銷報價調漲後，為連2個月調漲。(商品行情網)

(時報資訊)