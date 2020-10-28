新紓困案在美大選前過關希望渺茫，隔夜美股三大指數均創近4周來最大跌幅。全球金融市場聚焦選情膠著的美國總統大選，投資人作壁上觀，台股今日在蘋概三劍客台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)同步熄火下，拖累指數震盪走弱一度大跌逾百點，低點下探12761.33點失足月線，盤面上轉由鋼鐵、水泥、IC設計、風電等題材股輪番撐盤，終場加權指數下跌81.26點為12793.75點，失守12800點大關，成交值放大至1762.05億元。今日外資(不含外資自營商)賣超72.1129億元，投信賣超9.0262億元，自營商賣超55.798億元，三大法人賣超136.93億元。

美國總統選情詭譎多變，加以紓困刺激方案陷入膠著，台股三巨頭台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)氣虛走疲，壓抑多頭氣勢，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)遭空頭打壓雙雙下跌逾2%，ABF雙雄欣興(3037)和南電(8046)遭亞系外資開「降評」第一槍，雙雙落馬慘摔8%。IC設計龍頭聯發科(2454)獲外資調升目標價下相對有撐，點火譜瑞-KY(4966)、揚智(3041)、威盛(2388)、敦泰(3545)等強勢上攻。綠能族群元晶(644)、聯合再生(3576)受惠美國大選政策加持相對抗跌。

傳產股今日扮抗空義勇軍，鋼鐵股由低基期的大成鋼(2027)、燁興(2007)、千興(2025)、中鋼構(2013)、威致(2028)吹起反攻號角聯袂強彈；電機股由綠電題材加持的中興電(1513)一度噴量觸頂重登50關，帶動華城(1519)、亞力(1514)、亞崴(1530)等跟風勁彈。風力發電族群同樣匯聚人氣，世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)、台船(2208)攜手前行。水泥傳統旺季到，亞泥(1102)獲買盤追捧穩站40元強扮類股領頭羊，帶動東泥(1110)、台泥(1101)及環泥(1104)守在平盤之上，族群整體表現相對強勢。後疫情時代推升自行車市場需求火熱、在手訂單滿滿，自行車族群加速狂奔，愛地雅(8933)、美利達(9914)狂飆8%，巨大(9921)緊跟在後。

美國總統大選在即令市場充滿不安情緒，外資亦落袋為安，連四日賣超累計達161.91億元。5日RSI為34.57，10日RSI為48.02，9日K值為48.46，9日D值為59.64，20日乖離率為0.04。台股今日在國際氛圍偏空下震盪走軟，終場摔落12800點大關。分析師表示，不論在選前或選後完全底定前，美國金融市場波動難避免，連帶全球股市跟著搖擺，台股亦難獨善其身。目前觀之，台股能否守住月線和季線，12,700～12,750點是多空關鍵所在，選後美股回穩或重啟多頭，台股就有機會再戰萬三，短期在12,800～13,000靜觀其變。

Fed最新褐皮書顯示製造業狀況最佳、住宅需求強勁，估選後變數釐清後，資金面寬鬆將支持風險性資產重回多頭上升軌道。台灣目前經濟表現尚佳，中華經濟研究院二度上修2020年、2021年台灣經濟成長率估值至1.76％、3.42％，美大選後若無特殊利空，台股應可撥雲見日。預期短期指數維持在季線至前高區間震盪，短打挑選強勢股操作，中長線靜待拉回季線附近量縮止穩後再加碼。選股可留意蘋概、IC設計、生技、運動風、二線塑化、內需等方向。

(時報資訊)