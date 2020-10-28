許多人在學生時期都有心儀愛慕的對象，尤其某些特定的科系似乎特別能吸引其他科系異性的目光，本週《同學來了》邀請到外文系、舞蹈系、航太與系統工程學系等「夢幻名單」來到現場，其中最讓人眼睛為之一亮的，是請到了納豆的女友依依！中山醫學大學營養系畢業的她透露，營養系的女生因為是研讀營養學的、給男生「很會照顧人」的遐想，所以在學校裡真的都很搶手。

《同學來了》製作單位安排依依上節目，與納豆交往3年多的她，錄影過程兩人互動甜蜜糖粉紛飛，不過當擁有健美身材的壯漢來賓出場時，納豆倒也不藏私，大方為女友依依現場「謀福利」，伸手觸摸鮮肉6塊腹肌。從營養系畢業的依依，透露自己對「身體健康」是非常注重的，每次跟著納豆一起出外景，見到他身體皮膚狀況不佳明顯勞累時，總是心疼到「很想照顧他」。納豆則自豪得意地大誇女友「皮膚超好！」依依也甜回說，其實納豆自己的皮膚也超好，「所以他對女朋友膚質超在意，連一顆豆豆都會注意欸！」更嬌嗔自己皮膚難顧，所以保養都搞超久，卻常遭到納豆抱怨：「妳怎麼都摸這麼久！」讓安心亞一聽立刻替依依打抱不平：「你(納豆)怎麼可以這樣子啦！」

《同學來了》(左)安心亞 阿Ken斬依依桃花 (中)納豆(右)依依。(圖/中天綜合台提供)

納豆也現場獻花示愛，兩人甜蜜程度惹得現場同學興奮不已陣陣驚呼，一旁阿Ken實在看不下去了，直接拔出道具木劍對準依依剛收下的花兒喊：「我來輾斷你的桃花！」可是納豆反應超快，激動跳出來制止Ken：「卡正經一點啦！」畫面笑翻眾人。更多精彩內容，敬請鎖定週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)