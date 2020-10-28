萊美豬明年進口台灣，許多縣市食安自治條例規定萊克多巴胺零檢出，衛福部發文指出與母法抵觸，應配合修正，彰化縣議會定期大會28日炮聲隆隆，紛紛發聲要捍衛健康，彰化縣長王惠美表示，彰化縣是養豬大縣，也是爌肉飯的原鄉，還是堅持零檢出。母法是依照食品衛生安全法的罰則，會依法行政。

彰化縣從2018執行彰化縣政府依自治條例頒訂食品衛生安全法，要求瘦肉精零檢出，彰化縣衛生局統計，迄今已抽驗89件豬肉產品，均未檢出瘦肉精。

面對衛福部發文指出與母法抵觸，應配合修正，是否意味要納入放寬容許量？彰化縣議會和縣政府都堅持零檢出，是否造成中央和地方有行政牴觸的部分，縣長王惠美表示，行政命令不能壓制我們依照程序相關的自治法，我們還是維持依法行政，比照食品衛生管理法的零檢出。

王惠美也一再強調，尊重議會，議會也跟我們一樣捍衛我們縣民的健康，堅持零檢出。呼籲中央捍衛國人健康，比照國產豬一樣零檢出。

彰化縣議會國民黨團書記長劉淑芳痛批，既然之前有地方自治法，一只公文來就要求再重新檢討，這樣是在開民主倒車，在上一屆議會的時候就已經通過食安法，是議員共同合議、共同討論出來的，怎麼可以一只行政命令來就要我們再做檢討，我們是堅持零檢出，捍衛彰化縣民的建康。

議員曹嘉豪表示，捍衛食安不分藍綠，地方政府堅持零檢出，議會共同陪著彰化縣政府努力往零檢出的方向一起執行。

議員張瀚天議會質詢，納悶為什麼執政的民進黨連跟美國人說：『不是我們不開放，是民眾不讓我們開放。』的勇氣都不敢嗎？台灣外食比例高到嚇人，絕大多數的人無暇料理三餐，政府現行推動的標章和標示，是一個難以落實稽核表面形式，民眾怎麼能安心？

顧黃水花痛批，說開放就開放和說要關閉中天一樣，完全沒有民主，太鴨霸了，堅持捍衛民健康。

(中時 )