北市南港車站是捷運、高鐵、台鐵，以及未來基隆捷運「四鐵共構」的樞紐，也是市長柯文哲的「東區門戶計畫」幹線，人潮熙來攘往，熱鬧非凡，但附近卻有一隅「化外之地」，存在破爛不堪的鐵皮貨櫃屋，議員王浩指出，貨櫃屋遭民眾非法占用租給弱勢民眾，在極度惡劣的環境下生活，目前雖都已安置，但仍是市府先前不作為所造成。

王浩表示，南港社福中心社工5月在服務個案過程中，發現竟有20名弱勢民眾，長年租住在鼠輩橫行的髒亂貨櫃屋中，貨櫃屋面積約1122平方公尺，部分是北市財政局與財政部國有財產署的公共用地，但自2013年起就遭張姓民眾非法占用，當作洗車場及貨櫃屋堆積場使用。

北市南港車站附近一處鐵皮貨櫃屋集散地，遭爆被民眾非法占用，出租給20名弱勢民眾，賺取租金收益。（南港區長王先黎提供／張穎齊台北傳真）

王浩說，張民變本加厲，將貨櫃屋違法改建為狹小又有公安疑慮的簡陋居住空間，每個月以3000元租金，出租給20名經濟拮据、無處可去的弱勢民眾，7年來估計賺取504萬元，但財政局土地遭占用5年後，2018年才列管，但列管後也毫無作為，直到今年5月貨櫃屋事件被社工揭發後，才急忙向張民催討108萬元土地使用補償金。

「怠惰！」王浩指出，北市尚有97處、4972平方公尺的公有地遭人非法占用，絕大多數都位於房地價最高的信義、大安區，其中22處土地被占用時間超過50年以上，最久達83年。

南港區長王先黎表示，社工發現20名弱勢民眾後，已全部安置在機構，貨櫃屋也正在清除中。財政局表示，貨櫃屋土地，市有及國有各持8分之1，其餘為18名地主私有，已向法院聲請支付命令，要求張民還補償金；另外迄今已處理被占用案近4000件，83件尚待處理，其中48件已進入司法程序訴訟中、35件積極辦理催收。

(中時 )