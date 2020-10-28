新冠疫情蔓延全球，台灣防疫做得好，但因國門嚴鎖致經濟活動受衝擊，不少人因此壓力上升，精神科醫師指出，今年在新冠肺炎衝擊之下，醫院各科門診量多少都有受到影響，今年甚至發生2起攜子輕生事件，醫師認為，不排除是受到疫情影響出現遞延效益。

今年九月下旬，新北市三重區一名女子疑投資失利，帶著患有自閉症的20歲兒子於住處輕生；台中市大甲區也發生一對夫妻帶著9歲男童輕生。

台灣憂鬱症防治協會理事長、林口長庚紀念醫院精神科主治醫師張家銘表示，近年已很少發生攜子輕生事件，這類事件多與經濟、感情報復有關，過往4到5月都是輕生高峰期，今年不排除受到疫情影響出現遞延效益。

張家銘表示，疫情蔓延以來，有患者受到經濟影響導致想法消極，加上近日天氣溫度開始下滑，憂鬱盛行率增加，可以發現包含日本也是在下半年時自殺率慢慢增加，主因是大家一開始較關注疫情而忽略自身災難，但隨著時間現實問題浮現，紓困不及，景氣下滑、店家關門、消費減少等導致負面想法。

開業精神科醫師楊聰財表示，門診就遇到不少因疫情面對經濟壓力而想不開的案例。他九月就收治一名40多歲的男性台幹工程師，一月疫情返台過年後因大陸封城回不去，後來疫情穩定了，卻又被台灣視為嚴重疫區，整整半年都不敢回去上班，心情七上八下，夜不成眠。

好不容易硬著頭皮回大陸，沒想到科技進步的太快，半年的空窗期，已經對新的程式完全陌生，整整三個月飽受挫折下被迫離職。回台頓失生計，養不起妻兒，讓他感到這輩子的希望都沒了，終日哭泣甚至想要放棄人生。

「人生不會一直都是滿水位，要告訴自己還有半杯水」，楊聰財表示，所幸在藥物控制與家人陪伴下，這名台商理解「留得青山在」的道理，透過規律作息，運動、每天寫心情感謝日記，讓他走出陰霾，已經找到工作。

張家銘表示，疫情還看不到終點，民眾在這段期間可以持安、靜、能、繫、望｣ 五字訣，保持心情平靜，不要過度擔心，維持希望，維持與外界的聯繫，保持自己的笑容就可以。楊聰財建議，若遇到經濟危機，可以學著接受，和家人討論出路，往往危機就是轉機。

(中時 )