近年來，跨品牌的聯名出擊總是吸引消費者青睞。如果你也期待搭配iPhone 12系列的保護殼，格外與眾不同，一定要來瞧瞧CASTTiFY攜手知名影集《怪奇物語》（Stranger Things）聯名限量手機殼，以及犀牛盾（Rhinoshield）推出的寶可夢系列保護周邊！

Stranger Things x CASETiFY系列

配件品牌CASETiFY宣布與影音串流平台Netflix攜手合作，推出以原創影集《怪奇物語》為靈感所設計的全新商品。本次聯名系列將在11月6日「《怪奇物語》日」（故事主角威爾失蹤的日子）當天，於官方網站限量發售。消費者可至 CASETiFY線上預訂，以在第一時刻取得購買資格。

CASETiFY在本次聯名系列中，將帶領大家回到1983年位於美國印第安納州的霍金斯小鎮。粉絲們將會在多款CASETiFY客製化保護殼中，發現劇中角色的驚險歷程獨特元素，其中更將有許多驚喜彩蛋等著消費者發掘，包括霍金斯國家實驗室的危險警告標誌、威爾（Will Byers）繪製的奪心魔素描、伊萊雯（Eleven）最喜歡的冷凍零食等。作為此次合作的獨家內容，Stranger Things x CASETiFY系列將推出許多令人興奮的創新設計，例如印有「危險符號」的夜光液體手機殼，以及刻上《怪奇物語》著名宣言「Friends Don't Lie」的鬆餅造型矽膠殼。

消費者可於Stranger Things x CASETiFY系列中，選擇全新「Upside Down」文字格式進行客製化。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

粉絲更可透過CASETiFY客製化刻字服務，自由選擇源自《怪奇物語》開場畫面的全新「Upside Down」文字格式，創造專屬你的保護殼！消費者將可從CASETiFY經典保護殼款式，包括「強悍防摔手機殼」、「鏡面手機殼」以及「夜光流沙手機殼」上，獲得優質的保護力以及鮮明搶眼的色彩選擇。所有保護殼款式及其餘Stranger Things x CASETiFY系列，均與各代iPhone、AirPods、Apple Watch等兼容，商品最低售價美金25元起。

犀牛盾 x 寶可夢 席捲你心

以進化為核心概念的寶可夢，這次出沒在同樣追求進化的犀牛盾。所有圖款的發想，都遵循著品牌手機殼模組化設計的初衷：符合使用者個性。因此這次一共推出5種不同風格的圖款，適用於所有犀牛盾官網提供的iPhone 12／12 Pro系列、Samsung S20／Note 20系列、Pixel 5 / 4a、ZenFone 7等系列機型的Mod NX、SoldiSuit防摔手機殼。包括今年新推出的AirPods保護套也有！

犀牛盾推出寶可夢系列手機殼。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

本次犀牛盾推出的寶可夢保護周邊，共有五大系列。（1）找到系列：此系列使用角色的經典主色打底，讓簡單的色彩配置有著單純而明顯的風格。（2）我是誰系列：「我是誰」是寶可夢的中場環節，透過這個經典概念，加入犀牛盾獨家設計的撕紙元素，讓人好奇裡面是哪一隻寶可夢呢！（3）戰鬥值系列：犀牛盾總愛照顧喜愛稀有角色的粉絲，如果你是喜歡耿鬼、超夢，就必定格外留意這款保護殼，除了加入角色本體顏色之外，充滿戰鬥指數的概念設計更是其中亮點。（4）貼紙系列：寶可夢的貼紙，無論是整齊排列或是隨意張貼，都有各自有的擁護者。蒐集寶可夢的計畫就靠這系列了！（5）進化系列：此系列的中心概念是一顆精靈球，透過角色的三階段型態來精準呈現進化的構想。如果想要一次收藏不同階段的寶可夢，只要這個系列就能達成最高階段！

針對AirPods保護套，犀牛盾也推出皮卡丘、第一代御三家的經典圖款。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

這次犀牛盾運用大量寶可夢梗，為粉絲打造一系列玩家必備手機殼、AirPods保護套配件。於官網結帳頁面輸入【20PIT-PM】還可以享有額外優惠喔！

(科技)