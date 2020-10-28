519成功站段軌44公分案尚未平息，今天上午再傳新市-永康間鋼軌又出現19公分裂縫。根據台鐵局統計，2016至2020年間，共有13次斷軌，不含今日。台鐵局坦言，長焊鋼軌要完全避免斷軌是不可能，全世界都有，長焊鋼軌焊接點會比較脆弱，只能用不斷檢查巡檢、事前探測。

今天鋼軌19公分裂縫，又是司機員通報，與519成功站44公分斷軌案類似，台鐵局說，鋼軌不是慢慢地斷裂，金屬受到撞擊會是突然、瞬間斷裂，瞬間撞擊聲音很大，吸引司機注意，於是通報調度員，調度員就通知路線封鎖，其餘列車經過該段採慢行30公里。

台鐵局說，裂縫常常是突然出現只能不斷檢查，事前都會有探測，但只能降低頻率，但不可能百分之百預防。目前每周一會步行和工程車巡查，周二到周日則由轄區人員隨乘列車檢查，搭火車感受到震動後，再通知同仁到第一線檢查，且每年會做超音波探傷檢查焊接地方，因焊接並非原本鋼軌結構，會比較脆弱，透過超音波探傷確認和追蹤是否有劣化。

至於未來會提高檢查頻率嗎？台鐵說，近5年來斷軌次數13次，跟國外比並沒有比較高，檢查頻率應該足夠，但有能力會希望提升，包括採購更先進儀器，看怎麼提高檢驗能量，讓頻率也下降。

(中時 )