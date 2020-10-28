政府將開放含萊克多巴胺美豬，以及30月齡以上美牛，今（28）日國民黨立委曾銘宗質詢時表示，台北市議會一讀通過，禁止販售含有瘦肉精肉品，違者最高可處10萬元罰緩。對此，農委會主委陳吉仲回說，台北市若這樣訂，所有牛排店都要關了。此話一出，引來各界批評，台北市議員徐巧芯直言，「到底是無知還是想打壞台北牛排館的行情？」時事評論員朱學恒則說，「吉仲是不是國語跟數學不太好」。

曾銘宗提到，台北市議會一審通過禁賣含有瘦肉精的肉品，而桃園市、台南市等地方政府也堅持0檢出，詢問陳吉仲是否評估過地方民意。

陳吉仲回說，若美牛6萬4千公噸都含有萊克多巴胺，可以這樣一國兩制嗎？「如果台北市訂這樣，那時候所有牛排店都要關掉了」。

（圖／摘自朱學恒臉書）

對此，朱學恒在臉書提出質疑「吉仲是不是國語跟數學不太好」，堂堂一個農委會主委，在國會殿堂裡面表示，全台北市的牛排店所用的牛肉都含瘦肉精，「這他媽的多讓人震撼啊」！「要背刺蘇貞昌你要早講，不要忽然講一個話嚇人」，也有餐廳用紐澳牛或和牛，結果一下子把所有牛排店打下水，是跟經濟部過不去，想推動「吉仲反賺錢反振興方案嗎？」

徐巧芯也在臉書批說，到底是無知還是想打壞台北牛排館的行情？台北市的牛排館不一定都是用美牛，即便是也不見得有萊克多巴胺，認為陳吉仲的發言完全搞不清楚狀況。

徐巧芯3問陳吉仲，立法院基於民眾對食安的考量，希望將是否含有萊劑標明，讓消費者有更透明的選擇，業者也可以評估這批貨要不要買來賣，有什麼不好？在這個原則下，台北市議會訂定條例及罰則，有什麼不對？更何況當時的食安條例就是現任衛福部長陳時中核備的，如果有「一國兩制」的問題，當初為何要給過？

（圖／摘自徐巧芯臉書）

(中時新聞網)