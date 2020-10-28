新冠肺炎導致各國經濟受創，自殺事件層出不窮。國內安心專線今年上半年總接聽量較去年增2成以上，自殺意圖、正在自殺來電也增1成以上。專家擔憂，疫情以後自殺率恐攀升，其中最需被關心的是上有父母，下有子女的中壯年，政府須藉由國內經濟刺激，減低負面效應。

據心口司統計，安心專線今年截至9月共接獲7萬8838人次來電，其中自殺意圖來電共1萬2986人次，正在自殺來電則有405人次。1月到9月間，自殺意圖來電呈上升趨勢，從1143人次增至1569人次，正在自殺的來電則從34人次增至50人次。

單看上半年，安心專線總接聽量比去年同期多了23.6％，有自殺意圖的來電多了17.4％，正在自殺的來電則多了11.1％。今年還沒結束，總接聽量已比去年高，預計年底將破9萬人次，其一原因是號碼縮短更好記，另一則是疫情帶來的負面情緒。

心口司長諶立中表示，疫情對自殺率的影響往往是間接的，在3、4月疫情最嚴重時，民眾顧著防疫，自殺的情況不會明顯增多，但當疫情拉長，失業、經濟蕭條的情況出現，自殺率恐怕就會跟著攀升。

社會心理學專家、精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財表示，經濟不好的確會影響精神健康，這是有科學依據的。此次新冠肺炎衝擊，不少航空公司都裁員，而出口商也因台幣升值失去競爭力，出口不利就會賠錢，撐不下去就得放無薪假。

楊聰財表示，中壯年民眾是經濟蕭條下壓力最大的一群，他們處於三明治階段，上有父母要給孝親費，下有唸書的兒女要養，生活也正值衝刺期，一旦經濟縮緊就像被掐住脖子，最糟的情況就是自殺。若有自殺衝動，女生較可能對外釋出求救訊號，男生則較傾向於直接行動。

安心專線自殺來電變多不見得一定悲哀，也反映民眾願意找人訴苦。楊聰財表示，為避免疫情拉長引發的負面效應，國內經濟活動的刺激非常重要，然而政府不論是推動振興卷、國內觀光，都沒有達到良好效果。

楊聰財舉例，振興卷在使用上相當不便，業者要兌換還得花時間填資料，有些人乾脆不收。國內觀光近期則因報復性出遊，有些環境已遭遊客破壞。他直言，經濟活動的刺激不能只有一次性，政府必須負起最大責任，提出經濟復甦的解方。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )