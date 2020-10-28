momo富邦媒（8454）總經理谷元宏28日表示，今年雙11檔期內部保守預估，五天的檔期業績挑戰與去年同期相比成長50％，去年雙11單日創造21億元業績。

谷元宏說，今年除了防疫商品，NB、遊戲機等科技產品預期都會賣得很好。

為應付接下來的雙11檔期，momo富邦媒特別向台灣大哥大租用第二個data Center，同時增加一千位的臨時工。谷元宏強調，今年電商在雙11檔期預期仍要面臨缺工問題。

富邦媒28日正式敲響零售業年度慶典雙11戰鼓，繼去年於11月11日締造單日業績21億亮眼表現，2020年momo將立基整年的運籌規劃，以超越歷年的服務水平、活動規模、好康優惠，挑戰雙11檔期累積造訪人次與業績年增5成。

2020年momo雙11暖身慶首波祭出11月1~6日「品類折扣日」打頭陣，指定日期下單再抽iPhone12，11月7~8日則由《1111品牌嘉年華》實體活動接棒，攜手近40大品牌並邀請明星網紅於信義區香堤大道南段熱鬧展開，11月11日重頭戲《momo雙11超狂購物節》正式慶登場，今年有千大品牌折扣最低1折起、搭配雙11晚會由明星男神劉書宏、百萬粉絲網紅茵聲不私藏介紹雙11必敗好物。

富邦媒表示，今年momo雙11環繞著「只有momo能超越momo」的核心訴求，集結6,000個品牌1折起，同時祭出雙11限定驚喜價，像是幫寶適尿布2箱原價$2,840，雙11特價2,222元、adidas 運動鞋34折（1,111元）、Dyson V11 Absolute雙主吸頭吸塵器限時下殺7折（18,888元）、蘭蔻小黑瓶獨家買50ml送30ml特價3,690元、理膚寶水雙11限量獨家B5彈潤禮盒限時64折約3,160元、雀巢金牌咖啡67折、3M水洗被43折$2,990元、FUJI按摩椅54折、正官庄高麗蔘精下殺7折、法國STAUB鑄鐵鍋22cm挑戰市場最低價3,999元、Google新一代話題機Pixel5網路獨家開賣、Lenovoi7輕薄512G筆電免2萬元、EcovacsT8旗艦掃地機69折後19,999元。

另外今年祭出「大方送11台宏佳騰智慧電車（價值89,800元／台）」雙11當日於momo全通路下單免登記就有機會騎回家，「狂撒總值破億紅包」暖身期間天天簽到再領最高100momo幣、11月7~11日還有「agnes b.1元加價購手札或證件套」與「滿額登記送萬份美食」包含food panda 9折美食金、八月堂可頌、漢堡王漢堡、達美樂披薩套餐。

今年配合的信用卡機構包括刷卡或使用行動支付，國泰、玉山、花旗、台新等30大銀行最高回饋20％；刷momo富邦聯名信用卡，指定500大品牌免登記最高回饋10％，購買全站商品免登記回饋5％無上限。LINE Pay選用LINE Pay money最高回饋11％。其中11月7日起指定刷花旗銀行，搭配Master Card，單筆分期滿3萬最高回饋23％，可再享momo組隊活動滿額（消費滿100,001）回饋獎最高3％。

11月1~6日 momo 雙11暖身慶首波祭出「品類折扣日」衝刺買氣，依序為「11/1爆殺3C日」指定品牌刷momo卡最高回饋10％，滿額登記贈藍牙喇叭；「11/2家電下殺日」百大品牌5折起，最高再回饋20％momo幣；「11/3美妝女神日」百大品牌 5折起，滿額加碼回饋10％momo幣；「11/4潮流時尚日」消費滿1,111抽111momo幣，滿額再送5％momo幣；「11/5日用婦幼日」精選商品3折起，momo卡最高回饋15％無上限，下單再抽iPhone12；「11/6健康樂活日」滿額抽11％mo幣，加碼抽德國雙人牌飲水機，以及返場活動「11/12家居寢飾日」11點限搶11元爆品，下單再抽iPhone12；「11/13美食吃貨日」限時瘋搶1折神券，滿額再送5％momo幣，最高回饋100元。

11月7日、11月8日 早上11點至晚間8點，momo進駐台北信義區，於香堤大道南段至微風南山間打造《1111品牌嘉年華》，連續兩天的活動將號招近40大品牌共襄盛舉，包含飛利浦、理膚寶水、美膳雅、德國雙人及3M等，端出超狂特推商品。同時力邀畢書盡、黃豪平、溫昇豪、Sandy吳珊儒、胡宇崴等藝人網紅，momo親子台哥哥姐姐，至現場與民眾一同狂歡momo雙11。現場也準備了攤位歡樂集點抽iRobot掃地機器人、打卡送限量好禮、香堤限定紅包爭霸戰等互動遊戲。

11月11日當天 momo雙11直播LIVE，年度最狂《雙11晚會》晚上9點登場，晚會邀請到藝人劉書宏、網紅鄭茵聲，以及momo購物專家家軒、麗萍、岳揚，與粉絲們一同狂歡，不私藏介紹雙11非敗不可的精選好物。

雙11當日08:00至23:00，於momo購物網APP、Facebook官方粉絲團與momo電視購物1台（CH48）LIVE直播，精選多項momo雙11獨家商品輪番登場，並在LIVE時段下單還有機會抽中5,000momo幣，以及Burberry披肩、Gucci披肩、任天堂SWITCH主機+健身環組、dyson吹風機等萬元好禮。

(工商 )