公平會28日委員會決議，不禁止荷蘭商ASML Holding N.V.與德商BERLINER GLAS KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co.結合。

公平會指出，ASML打算透過收購BG股權並控制BG。ASML主要提供的產品是半導體晶片微影機及計量檢測設備，而BG則為光學、機械及電子系統解決方案的開發商及OEM製造商，兩家結合所涉的相關產品市場是「微影機設備／微影機元件與模組」及「疊對計量設備／計量光學、機械元件與模組」。

公平會表示，BG長期為ASML微影機元件與模組供應商，且微影機及疊對計量設備所需元件眾多，BG提供的元件只占一小部分，兩家結合後不致形成市場封鎖效果，同時，ASML因垂直整合提供最新先進製程設備，對我國半導體大廠也得以在製程技術持續領先全球，而有助於整體經濟利益。

公平會審議後認為，兩家結合沒有顯著限制競爭疑慮，整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此，不禁止兩家結合。

(工商 )