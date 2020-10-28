主播因官司「切心」離開媒體圈 楊中化轉賣貢丸體會不同人生

曾是知名電視台新聞主播楊中化，在媒體圈已有10年資歷，卻在某年因一場官司換來無情對待，決心退出媒體界。翻出舅舅遺留下來的貢丸配方，不幸因時間久遠，配方上重要的數字已遭蟲啃毀，接著楊中化花費長達3個月的時間試了約有三千公斤的豬肉，終於找回了舅舅傳承下來的好滋味。

主播因官司「切心」離開媒體圈 楊中化轉賣貢丸體會不同人生(圖/楊中化提供)

楊中化在收入不穩定的狀況下，和妻子四處籌備資金從市場擺攤開始賣起，曾經聽到有位客人指著他和身旁的小朋友說：「你看那個叔叔以前是個主播，結果現在在市場賣貢丸，以後長大千萬不要跟叔叔一樣。」這樣的話讓楊中化聽起來格外刺耳。曾經光鮮亮麗的在主播台前播報新聞，而如今額頭上斗大的汗水站在熱鍋爐前捏著貢丸，楊中化卻說：「這樣的生活更踏實。」一邊捏著大顆扎實又飽滿的貢丸，一遍講解製作過程的專業。憑著自己的實力和勞力賣出的第一斤貢丸讓楊中化記憶深刻，回憶起當時客人遠從台中北上吃了貢丸後毫不猶豫的買兩百塊，讓楊中化十分開心。

主播因官司「切心」離開媒體圈 楊中化轉賣貢丸體會不同人生(圖/楊中化提供)

曾經一場官司成了他人生的轉捩點，也不曾想過為公司賣命一輩子的他會遭受如此無情的對待，七個月的官司期間不僅遭公司留職停薪，更是一人獨自面對，最後雖然宣判無罪但楊中化卻已心灰意冷。走過低潮，也感謝曾經幫助過他的人，楊中化發願要幫助一百個小家庭，讓辛苦的爸爸媽媽可以重新站起來。而他的努力也被世界看見，「爆漿大貢丸」被CNN評選為必吃台灣美食。

(攝影/邱子軒)

(剪輯/陳科廷)

(中時新聞網)