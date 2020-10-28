天花板滲出一條條髒汙水漬。（林裔綺提供／許哲瑗新北傳真）

由於天花板漏水，館方出動多個盆栽接水。（林裔綺提供／許哲瑗新北傳真）

新北市府斥資9500萬元打造新北市立圖書館瑞芳分館，本月中旬由市長侯友宜風光剪綵啟用，不料開幕不到3天就因連日陰雨，建物漏水、天花板龜裂，甚至得出動大型盆栽接雨水，新北市議員林裔綺痛批「瑞芳本就多雨，怎沒考慮到這點？」，要求相關單位儘速改善；新北市府表示，已聯繫施工廠商找出原因，並重新填補屋頂漏水點。

新北市瑞芳區氣候濕冷，原有的圖書館屋齡老舊，漏水及耐震力不足，市府斥資9500萬打造全新圖書館，外觀設計為山城意象，為地上4層建築物，面積由舊館199坪增至310坪，歷經1年5個月的易地新建，本月11日由侯友宜風光剪綵。

「瑞芳溼冷，圖書館也跟著感冒流鼻涕？」林裔綺怒批，圖書館開幕不到3天，每逢雨天屋外下大雨、屋內下小雨，天花板遇雨嚴重龜裂，牆上也出現一條條髒汙水漬，館方還得出動多個大型盆栽接雨水，就連大門外廣場、平台也布滿積水，久久無法散去，「啟用不到2周，彷彿已是20、30年的舊裝潢。」

林裔綺認為，這是施工廠商工程出包，她不希望一昧責怪文化局、工務局，但呼籲新北市府扛起責任，要求廠商儘速找出解決對策，別讓地方居民失望。

當地里長也說，圖書館1、2樓規畫活動空間，3、4樓為閱讀區域，許多讀者反映樓下傳來的聲音，吵得樓上無法專心唸書，空間設計儼然有問題。

新北市新工處長王益翔說明，當初為了設計瑞芳的「山城」造型，屋頂採斜坡式的鋼構覆蓋，但與玻璃交界部分因銜接不良，造成雨天漏水，由於開幕後瑞芳接連雨天，無法第一時間施工，只能暫以遮蔽物覆蓋，正在逐一找出漏水點重新填補，後續逐步進行驗收。

至於噪音問題，王益翔解釋，當初設計時採6到8米的距離，建物兩邊空間通透，照理說樓下聲音應該不會傳到樓上，後續會再觀察。

新北市文化局指出，瑞芳分館11日啟用後，發現3樓有3處間歇滴水情形，已報請工務局新工處會同營造廠商現勘，由於連日下雨，無法立即有效處理，待天氣轉晴時由營造廠商修繕，根除漏水情形。另1樓挑空區地坪部份積水問題，後續也會一併解決。

(中時 )