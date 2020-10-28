台中市1名身心障礙高中生，日前坐著輪椅在路邊停公車時，短短15分鐘內遭到3班公車拒載；身障生向市議員謝明源陳情時，還不願透露公車的車牌號碼，擔心司機會受到處分只希望能夠改善，因大多數司機都很盡職。市府交通局長葉昭甫說，該局會追究公車業者和司機責任。

市議員謝明源28日在交通地政業務質詢時說，10月1日他收到一名身障高中生的陳情，身障生指當天坐輪椅在路邊等公車，公車都有在招手後停靠；結果卻是讓其他乘客上下車後，公車就關門直接開走，短短15分鐘內連續被3班公車拒載，讓他覺得很受傷。

謝明源指出，他追問身障生不載他公車的車牌號碼，身障生卻遲遲不願透露，因擔心司機會被公司及交通局處分，只希望他利用議會質詢時，反應給市政府並要求改進，因為大多數的司機都是負責任，他為身障生的善良感到佩服，交通局應該要給予救濟管道，才能鼓勵司機落實無障礙服務。

謝明源表示，台中市有1202輛低地板公車，只有113輛是電動斜坡板，其餘1089輛都是手動，司機遇有輪椅族搭乘時，必須下車協助輪椅族上車，下車時亦然要提供服務；建議交通局應協助業者汰換手動斜坡板，減少司機操作的時間及車上乘客等待時間，讓輪椅族朋友更自在的上下公車。

市議員邱素貞、蕭隆澤說，他們不但曾接獲公車將殘障人士留在路邊的陳情，自己也曾搭過從谷關發車的超速公車，希望交通局能夠落實稽查，確保乘客的乘車安全。

葉昭甫強調，根據交通局規定的SOP流程，不論公車的斜坡板是電動或是手動，司機都必須下車協助輪椅族上下車；針對謝明源議員揭露的個案，該局會追查公車業者和司機的責任，並做出扣點處分。

(中時 )