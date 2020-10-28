海基會前祕書長高孔廉今赴國民黨中常會演講指出，蔡政府上任後，兩岸交流幾乎中斷，在不承認九二共識的情況下，沒有新的互信基礎，民進黨「台獨」黨綱也讓北京當局感到不友善，不但沒有達到蔡政府上任時說的「維持現狀」，兩岸的互動與交流、甚至國際關係不斷惡化，「兩岸穩定交流才是帶來兩岸和平的解方」。

高孔廉點出六項兩岸交流惡化的事實，一、2008至2016年間兩岸簽署 23項協議，在21項生效的當中，海基會與海協會幾無功能，陸委會與國台辦的熱線也中斷。二、兩岸外交場域鬥爭，我國失去7個聯合國，WHA、ICAO(國際民航組織)都無法參加。三、軍事緊張，大陸布置東風17飛彈，不斷派軍機繞台，如果開戰的話，將對我國經濟造成嚴重損失。四、我國對大陸農產品貿易由順差改為逆差，大陸停止兩岸學生交流，影響台灣大學就學率。五、台灣嚴審陸資，關閉愛奇異跟淘寶，少了稅收，在裡面工作的人也失業。六、兩岸往來停止，航班、航點銳減，影響人民交流，台商要回台困難重重。

高孔廉認為，兩岸穩定交流才是帶來兩岸和平的解方，他認為兩岸交流非常重要，在經濟上，兩岸互為重要的交易夥伴，台灣有四分之一的經濟成長來自與中國的貿易順差，而在他看來，新南向政策是沒有效果的，對東南亞10國的貿易逐年在減少。

此外，台商也因為疫情影響，航點航班減少，無法回到工作崗位，甚至春假即將到來，屆時台商如何回台過年也是個問題，他認為兩岸當局要解決他們往來的困難。

高孔廉說，兩岸貿易已經達到互利互惠，應該盡速就2010年ECFA的基礎之上盡速通過服貿與貨貿協議，並在簽署完後與其他國家洽簽FTA 。他表示，現在台灣的最佳策略是「親美、和陸、友日」，保持良好的兩岸關係。

國民黨主席江啟臣回應，兩岸和平穩定交流是國民黨長期以來的方向，會繼續努力，有關於台商的交通往來問題，政府應該要當台商的後盾，不要讓他們獨自承受兩岸緊張帶來的困難與麻煩，兩岸目前只有四個客運航點，他也會指示國民黨立院黨團與政策會全力督促政府，為國人返鄉建立便利的輸運方式。

(中時 )