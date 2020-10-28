25歲辣模翁子涵有臉又有身材，去年深困賣淫、整容、假學歷等風波，經歷長達半年的低潮期，近日復出動作頻頻，不僅現身各大綜藝節目，也認真地經營社群平台，PO出各式惹火影像養粉絲。
子涵27日上傳一支玩「TikTok」抖音的影片，只見她放下一頭烏黑亮麗的過胸黑直髮，臉上施抹淡妝，身穿灰色的貼身短版T恤和真理褲，露出纖細的小蠻腰，在鏡頭前左右抖動蜜桃臀，傲人雙峰也跟著節拍狂晃，她還時不時對著鏡頭拋媚眼、放電，甜美又性感的模樣，讓許多男粉絲看得心花怒放，紛紛留言：「好晃的木瓜」、「這個蜜桃我看了一晚上」、「好漂亮女神」等。
子涵在低潮期間，學習繪畫、跳鋼管舞等才藝，除了修身養性，也替自己的能力再加分；她今年在飯局結識拐拐（許采晴），兩人一拍即合，常常結伴出席時尚活動，拐拐也力邀子涵幫忙宣傳自家泳裝品牌，無疑是復出的貴人之一。
除此之外，由於子涵外型出眾，去年發行的個人寫真銷量突出，引起出版社的注意，獲得出年曆的機會，預計年底就會預售，洗白後的演藝成績令人相當好奇。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。