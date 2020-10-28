25歲辣模翁子涵有臉又有身材，去年深困賣淫、整容、假學歷等風波，經歷長達半年的低潮期，近日復出動作頻頻，不僅現身各大綜藝節目，也認真地經營社群平台，PO出各式惹火影像養粉絲。

子涵27日上傳一支玩「TikTok」抖音的影片，只見她放下一頭烏黑亮麗的過胸黑直髮，臉上施抹淡妝，身穿灰色的貼身短版T恤和真理褲，露出纖細的小蠻腰，在鏡頭前左右抖動蜜桃臀，傲人雙峰也跟著節拍狂晃，她還時不時對著鏡頭拋媚眼、放電，甜美又性感的模樣，讓許多男粉絲看得心花怒放，紛紛留言：「好晃的木瓜」、「這個蜜桃我看了一晚上」、「好漂亮女神」等。

在 Instagram 查看這則貼文 🍑 Zihan Weng 子涵（@babe.weng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 上午 7:36 張貼

子涵在低潮期間，學習繪畫、跳鋼管舞等才藝，除了修身養性，也替自己的能力再加分；她今年在飯局結識拐拐（許采晴），兩人一拍即合，常常結伴出席時尚活動，拐拐也力邀子涵幫忙宣傳自家泳裝品牌，無疑是復出的貴人之一。

除此之外，由於子涵外型出眾，去年發行的個人寫真銷量突出，引起出版社的注意，獲得出年曆的機會，預計年底就會預售，洗白後的演藝成績令人相當好奇。

(中時新聞網)