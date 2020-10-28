頭份市衛生所主任徐春仕努力推動失智友善及高齡友善社區。成功招募76個商家加入友善組織。（謝明俊攝）

頭份市范頭家餐廳老闆范文馨響應公益加入友善組織。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦（中）、頭份市長羅雪珠（前排左三）等地方政要都到場共襄盛舉。（謝明俊攝）

家住頭份市的7旬徐姓老婦，因兒子精神不穩定常遭暴力相向，老婦被迫流落在附近土地公廟過夜煮食，頭份市衛生所扮演健康資源整合樞紐站角色，接獲斗坪所員警反映，立即發動關懷救援，將兒子送醫鑑定治療，讓老婦得以安心回家。

苗栗縣共有頭份市、苗栗市、竹南鎮及苑裡鎮等四個鎮市，由衛福部國健署納入健康資源整合樞紐站計畫，針對老化人口、失智等需要援助對象，透過社區、商家等力量，去發掘需要援助對象，展開援助行動，讓老化失能民眾也能得良好的照護。

頭份市衛生所推動這項計畫，透過多場說明會，逐漸將重視老化、失智觀念，植入社區鄰里中，衛生所主任徐春仕更進一步擴大結合全市各類商家，如餐廳、便利商店等多達76家加入友善組織行列，協助發掘需要援助的長輩、病友等，通報衛生所予以適當的協助。

一名住在頭份市上埔里的徐姓男子，年僅40歲，卻出現有心神失調的傾向，經常對7旬老母親拳腳相向，讓老母親不敢住在家裡，流落在附近一間土地公廟過夜，還以磚塊堆成火灶煮食，經斗坪所員警發現通報徐春仕趕來關心，動用公權力將兒子強制送醫鑑定，並予留院治療，老母親才安心返家，免受風吹雨淋之苦。

另一名外籍配偶，嫁給頭份外埔里一名領有中度殘障手冊的男子，前後生下4名子女，不料，老大及老二念到國小時因病去世，外配不堪傷痛，加上長期未回娘家，與本地人生活隔閡，竟然出現精神失衡，經常在住處大門呢喃徘，市代會副主席白珍珠發現後轉報衛生所，由衛生所協助送醫治療，住院3個月後目前已出院回家正常過活，讓全家免於破碎分離。

(中時 )