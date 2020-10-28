菲律賓警察近期突襲非法鬥雞活動，一名員警竟在查緝過程中遭公雞腳上的尖利刀片劃破大腿骨動脈，最終流血過多喪命。

菲律賓的鬥雞賽事。

菲律賓警方26日查緝非法鬥雞賽事時，竟發生員警死於雞腳下的離即死亡案件。綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，菲律賓警方26日突襲北沙馬爾省（Northern Samar）的非法鬥雞集會時，副中隊長博洛克（Christian Bolok）抓起現場一隻公雞準備蒐證時，卻不幸遭到公雞腳上的尖利薄刀片劃破左邊大腿的股動脈，即便意外發生時博洛克已被立即送往醫院急救，不過到院時仍因失血過多死亡。

北沙馬爾省警察局長阿普德（Arnel Apud）不可置信地表示，這是他擔任警察25年來，首次因為鬥雞的刀片失去弟兄。

鬥雞在菲律賓是相當受歡迎的流血運動，對戰的2隻公雞腳上會綁上鋒利的鋼製刀片，賭客再對結果下注。

不過礙於新冠肺炎疫情爆發，菲律賓官方早就禁止相關文化活動、運動賽事舉行，以避免病毒在群眾之間散播。

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最終菲律賓警方在這次查緝行動中逮捕3人、2隻公雞以及2組刀片。

文章來源：Fighting cock kills police officer as blade attached to its leg slices an artery in cop's leg during raid in the Philippines
文章來源：Police officer raiding illegal cockfight gets killed by rooster

(中時新聞網)

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