菲律賓警察近期突襲非法鬥雞活動，一名員警竟在查緝過程中遭公雞腳上的尖利刀片劃破大腿骨動脈，最終流血過多喪命。

菲律賓的鬥雞賽事。

菲律賓警方26日查緝非法鬥雞賽事時，竟發生員警死於雞腳下的離即死亡案件。綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，菲律賓警方26日突襲北沙馬爾省（Northern Samar）的非法鬥雞集會時，副中隊長博洛克（Christian Bolok）抓起現場一隻公雞準備蒐證時，卻不幸遭到公雞腳上的尖利薄刀片劃破左邊大腿的股動脈，即便意外發生時博洛克已被立即送往醫院急救，不過到院時仍因失血過多死亡。

北沙馬爾省警察局長阿普德（Arnel Apud）不可置信地表示，這是他擔任警察25年來，首次因為鬥雞的刀片失去弟兄。

鬥雞在菲律賓是相當受歡迎的流血運動，對戰的2隻公雞腳上會綁上鋒利的鋼製刀片，賭客再對結果下注。

不過礙於新冠肺炎疫情爆發，菲律賓官方早就禁止相關文化活動、運動賽事舉行，以避免病毒在群眾之間散播。

最終菲律賓警方在這次查緝行動中逮捕3人、2隻公雞以及2組刀片。

(中時新聞網)