中市文心南路公車貨車五車連環撞 七人傷 15:362020/10/28 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市文心南路，28日下午發生公車、貨車等5車連環撞，一輛汽車被貨車及公車夾擊，但貨車駕駛卡在車內，意識不清。（第四分局提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市文心南路，28日下午發生公車、貨車等5車連環撞，一輛紅色汽車，受損嚴重，車內孕婦受到驚嚇。（第四分局提供／黃國峰台中傳真） 台中市南屯區永春東路、文心路口28日下午約2點左右，發生公車、貨車、三汽車5車連環追撞事故，造成7人受傷，還包含一名孕婦，其中貨車司機還一度受困車內，經消防隊破壞車體後救出。詳細原因警方仍在調查中。 中市文心南路公車貨車五車連環撞七人傷。(黃國峰/台中傳真) 訂閱影音： 中時新聞網 台中市消防隊到場後發現，貨車打橫在文心南路下，並與公車將一部休旅車夾擊，貨車駕駛被卡在駕駛座，意識不清，經消防隊員利用破壞器材，破壞貨車駕駛艙，將他救出，另一部紅色自小客車，左前方受損嚴重，車內一孕婦受到驚嚇，其他傷者則受到大小不一擦挫傷。 台中市文心南路，28日下午發生公車、貨車等5車連環撞，7人輕重傷，多輛救護車到場。（第四分局提供／黃國峰台中傳真） (中時 ) #貨車 #公車 #孕婦 #車禍 #文心南路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中閃紅燈路口汽機車相撞 騎士腦震盪昏迷送醫 15:102020/10/28 社會 基隆公車疑煞車失靈一路撞 14人送醫 04:102020/10/28 地方新聞 嘉縣公車停靠站做半套 長者罰站等車 04:102020/10/28 地方新聞 台一線民雄段凌晨自撞車禍 1男飛出車外命危 08:542020/10/28 社會 雙載對撞轎車！北投27日深夜嚴重車禍 機車後座23歲男子命危搶救 16:452020/10/28 社會 裝載豬血大貨車傾倒 沿路流害騎士慘摔送醫 11:032020/10/28 社會 台灣好行六都獨缺台中 楊典忠促規劃山海屯觀光公車 14:392020/10/28 生活 包包暖墊車禍老翁 長髮正妹找到了：想去靈堂上香 16:412020/10/28 社會 700萬海神直撞公車亭 駕駛疑與老闆吵架抓狂自撞後現身 09:192020/10/27 社會 不只藝術、更有洋蔥 罕病病友畫作登上屏東藝術公車 15:532020/10/28 寶島 社會熱門新聞 知名童星「糖糖」新莊遭撞當場斃命 肇事男稱煞車失靈 - 社會 包包暖墊車禍老翁 長髮正妹找到了：想去靈堂上香 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 印刷電路板大廠欣興電子工廠火警 濃煙直竄天際2人獲救 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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