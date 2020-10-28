台中市文心南路，28日下午發生公車、貨車等5車連環撞，一輛紅色汽車，受損嚴重，車內孕婦受到驚嚇。（第四分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市南屯區永春東路、文心路口28日下午約2點左右，發生公車、貨車、三汽車5車連環追撞事故，造成7人受傷，還包含一名孕婦，其中貨車司機還一度受困車內，經消防隊破壞車體後救出。詳細原因警方仍在調查中。

中市文心南路公車貨車五車連環撞七人傷。(黃國峰/台中傳真)

台中市消防隊到場後發現，貨車打橫在文心南路下，並與公車將一部休旅車夾擊，貨車駕駛被卡在駕駛座，意識不清，經消防隊員利用破壞器材，破壞貨車駕駛艙，將他救出，另一部紅色自小客車，左前方受損嚴重，車內一孕婦受到驚嚇，其他傷者則受到大小不一擦挫傷。

台中市文心南路，28日下午發生公車、貨車等5車連環撞，7人輕重傷，多輛救護車到場。（第四分局提供／黃國峰台中傳真）

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