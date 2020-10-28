花姓男子去年7、8月間以美國GTG公司負責人名義，與康寧生醫彭姓負責人聯繫，2人明知康寧生醫和GTG公司都是空殼公司，卻透過網路媒體釋出假消息，聲稱2家公司要以換股的方式進行併購，花和彭一邊出售康寧公司股票，一邊向康寧股東收取換股差額費，詐騙4262萬多元。新北地檢署偵查終結，依違反《證券交易法》罪嫌起訴花男。

起訴書指出，花男去年12月間由鉅富投資公司指派擔任康寧生醫的監察人，他與彭男明知康寧生醫和GTG公司沒有任何資產，同屬空殼公司，卻仍在2019年7、8月間指揮康寧公司員工通知股東，稱康寧公司將與GTG公司合作，要以換股方式併購，誘使康寧股東換取GTG公司股票，2人一邊出售康寧公司股票，一邊向股東收取每張6250元的換股差額費，詐騙總金額達4262萬8250元。

檢方調查發現，花男在換股期間指使GTG公司員工開立德美利證券帳戶，以購買公司股票的方式操控股價，甚至與彭男討論向網路媒體發送假訊息，使股東誤信康寧、GTG是營運績優公司。花男向檢方坦承犯行，繳回犯罪所得12萬1055元，被依違反《證券交易法》罪嫌起訴。

(中時 )