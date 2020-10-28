衛福部28日表示明年元旦萊豬進口，地方自治條例若與中央相抵觸，其內容與罰則將失效，對此雲林縣長張麗善表示，若地方自治條例失效，雲縣府也會依中央《食安法》重罰，萊克多巴胺標示不清者罰3至300萬元、標示不實者罰4至400萬元。

雲林縣長張麗善28日前往麥寮鄉頒發第100家養豬場零瘦肉精標章，強調雲林是養豬大縣，需對全台豬肉消費者食的安全把關，因此縣府邀集縣內飼料廠、畜牧場、肉品加工廠、餐廳業者，共同簽訂《零瘦肉精聯盟自律公約》，堅持瘦肉精零檢出。

張麗善對於中央棄守瘦肉精零檢出表示遺憾，認為中央政府本應帶頭維護全民健康，但卻為了與美國貿易而不顧全民期待，硬要進口萊豬，讓民眾連吃豬肉都不安心，抨擊中央「不知道在幹什麼？」、「真是在走回頭路」。

張麗善指出，根據中央《食安法》，瘦肉精檢出若超出10ppb，將祭以最高罰款2億元，地方政府的食安自治條例，則頂多罰10萬元。未來若雲林縣的自治條例失效，縣府仍可依《食安法》重罰。

雲林縣豬肉相關產品若標示不清，將依《食安法》第22條及第25條罰3到300萬元；若標示不實，則以第28條罰4到400萬元，以上2者並依第52條，要求業者將所有違規產品回收、銷毀不得上市。

(中時 )