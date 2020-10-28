峮峮今現身電視台錄《女人我最大》。（TVBS提供）

峮峮今現身電視台錄《女人我最大》。（TVBS提供）

峮峮錄完《女人我最大》離去前跟媒體打招呼。（TVBS提供）

峮峮錄完《女人我最大》離去前跟媒體打招呼。（TVBS提供）

黃鴻升（小鬼）9月16日猝逝，女友吳函峮（峮峮）在事隔一個半月後，首度現身TVBS《女人我最大》，恢復上電視通告。經紀人小乖表示，現階段如果上節目是要製造效果會對峮峮比較辛苦，所以外景、玩樂遊戲節目，她擔心無法太投入會影響節目氛圍，在沒把握的狀況下，還會緩一緩。會選擇《女人我最大》當復工第一個電視通告，是因為之前上過多次，覺得這節目很有家的感覺，加上今天節目主題聊帽子穿搭，是帽子控的她很有興趣的話題。峮峮雖然本人不受訪，但錄完影離開電視台時，仍非常有禮貌地上前跟記者打招呼，彎腰鞠躬謝謝大家並揮手說再見，堅強模樣令人心疼。

對於峮峮20日悄悄現身球場，為中信兄弟例行賽主場最終戰應援，當時被指消瘦一圈，她昨天還在IG自嘲「我真的沒有變竹竿啦！冤枉喔！我只是以前比較胖」，經紀人也澄清，峮峮真的沒有暴瘦、沒有像竹竿也完全沒有瘦一圈，只是她從來不量體重所以不清楚數字，根據目測，頂多瘦一、兩公斤，從經紀人角度來看，覺得她現在狀態還滿美的，且食慾也滿好，她本來就是個很有口腹之慾的小吃貨，「她都有乖乖吃飯，而且很愛吃早餐，會為了吃早餐而早起」。

經紀人說，很開心峮峮願意打開心房走出來，她常被問心情狀態，其實短時間內絕對不可能放下、一定會放心裡很久，這還需要時間慢慢調適，不過她的精神狀態已經好很多。峮峮很低落的狀態就是第一週，之後有慢慢好轉，九月底有先讓她回台南幾天，讓媽媽、妹妹多陪陪她，回來之後狀況更好了，現在逐漸恢復正常工作。也有粉絲問「怎麼現在就讓她復工」，經紀人表示，每次有工作都有先問峮峮是否要找代班、能否執行，這次她說可以自己上，自己也很替她開心、覺得很棒，因為她知道自己是否準備好了、要開始做什麼事。

身為像媽媽一樣的經紀人，也希望峮峮恢復工作多跟大家在一起，回到生活正軌上，「相信鴻升、喜歡她的所有人，都希望她趕快站起來，繼續往前走。她就是遇到了人生低潮的狀態，不悲傷當然不可能，但要試著反彈起來，而時間就是最好的良藥」。

她說，峮峮的幾個同學朋友都跟她住在同一棟，以前就常聚會，事發以來很多人會輪流照顧她。此外，也要謝謝很多粉絲寄來很多心靈成長書籍、畫作、美術作品鼓勵峮峮，尤其以前男粉居多的她，現在多了不少女粉絲被他的勇敢堅強感動，給她很多加油打氣和鼓勵，這讓她覺得很開心。

(中時 )