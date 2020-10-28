科思創攜手中國專業塑膠運動場地材料製造商和工程承建商山東一諾威（INOV）聚氨酯股份有限公司，在位於上海的科思創亞太區創新中心，完成了一條採用科思創cardyon材料的聚氨酯健康步道，而該材料即由二氧化碳所製成。此應用象徵cardyon聚醚多元醇在塑膠跑道領域上的新突破，也是該創新的二氧化碳材料，首次在大中華地區應用於運動地坪。

科思創聚氨酯業務部中國區商業運營副總竇崢表示，此次攜手一諾威打造聚氨酯健康步道，是我們開拓創新型永續材料在體育運動領域應用的重要一步。未來，我們將持續和產業夥伴合作，進一步深耕及推動創新材料的應用，以此來減少碳足跡，協助化工產業的永續發展以及生活品質的提升。

應用於該步道的二氧化碳也包含在黏著劑的使用中，或者更準確地說，是包含在黏著劑中的一種成分，即含由科思創所開發的cardyon聚醚多元醇。該永續性材料在生產過程中可以取代高達20％的原油，為資源保護和循環經濟做出貢獻。

此次鋪設的健康步道長66公尺、寬1.2公尺，採用以cardyon為基材的聚氨酯黏著劑，以及一諾威專業的分子結構設計，具備優異的彈性及平整度等物理特性，可帶來更舒適的體驗。此外，跑道材料耐黃變等級高，色彩飽合豔麗且持久。一諾威集團董事長徐軍表示，非常榮幸參與科思創亞太區創新中心cardyon步道的鋪設，我們期望以此為契機，繼續和科思創在更多領域進行合作，探索更多聚氨酯的永續和創新應用。

cardyon是科思創賦予二氧化碳新生命的突破性產品。科思創與德國亞琛工業大學緊密合作，透過活化惰性的二氧化碳分子，替代部分原油製造的聚醚碳酸酯多元醇。2016年起，科思創開始在位於科隆附近的多馬根基地生產這一新型二氧化碳基多元醇，其所需的二氧化碳則來自一家相鄰化工企業的副產品。

科思創亞太區創新負責人施馬可博士（Dr. Michael Schmidt）表示， 非常高興看到二氧化碳跑道於科思創亞太區創新中心落成，這是我們致力於透過永續發展推動創新的範例。 我們期待使用二氧化碳作為新型原材料，以在更多領域取得應用突破，將二氧化碳的利用形成閉環，從而節省石油資源，推動循環經濟的實現。

此外，cardyon已被用於生產床墊等軟質傢俱中的聚氨酯軟質泡棉，以及德國一家知名曲棍球場的運動地坪中；而此材料亦被用於生產創新型彈性紡織纖維，最新案例則是應用於汽車內飾的軟質泡棉。此次科思創攜手一諾威共同打造聚氨酯健康跑道，不僅代表著cardyon創新材料在中國的突破性應用，更進一步加強了雙方在塑膠跑道領域的深度合作。

(工商 )