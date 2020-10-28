醫學政商大老今日齊聚一堂，共同推薦蕭中正的傳記「中正醫路—從醫師到總裁」。（蕭中正醫療體系提供／林周義台北傳真）

醫學政商大老今日齊聚一堂，共同推薦蕭中正的傳記「中正醫路—從醫師到總裁」。（蕭中正醫療體系提供／林周義台北傳真）

行醫生涯將近一甲子、接生紀錄高達2萬名新生兒、人稱板橋婦產科三大名醫之一的蕭中正，今出版傳記「中正醫路—從醫師到總裁」記錄了自己倒吃甘蔗、漸入佳境的專業行醫生涯。該傳記創下24位醫學政商大老共同推薦的創舉，魏福全、林奏延、伍錦霖、張漢東等更親自寫了推薦序。藉著新書上市，蕭中正期許盼自己一生懸命的白袍故事，能給年輕一輩啟發與參考。

蕭中正在闖出名堂前，為了跟隨名師徐千田學習世界一流的開刀技術，寧願死守1個月台幣300元的微薄薪水，拒絕了其他醫院「七兩金挖角」。直到今日，他仍留著恩師徐千田親筆題字「婦產科權威」的開業祝賀匾額，時時提醒他莫忘初衷。

在那個健保尚未上路、看病自費的時代，蕭中正秉持「視病猶親」的理念，醫病關係良好，經常對病人和家屬衛教超過半小時、病患手頭困難繳不出錢就不收費、保住孕婦差點「被流產」的胎兒...等，對照今日病患上大醫院看病不到3分鐘就結束、醫病關係緊張，形成強烈對比。

台大醫學院附設癌醫中心醫院副院長王鶴健指出，醫療是一個特殊行業，尤其是外科，師徒制的醫師養成教育是核心，蕭中正前輩在當年舊制度下，擔任值班醫師時最痛恨「平安夜」，就是「平平安安，一整個晚上都沒有半個疑難雜症上門，少了臨床練習機會」，他很感佩前輩醫師追求醫術卓越，以及專業奉獻精神。他認為，台灣醫護人員專業的自我要求，加上良好的醫療訓練，配合台灣完善的健保制度，才造就台灣今年抗疫有成，博得全世界讚賞的主因。

面臨少子化浪潮、健保上路、醫院大型化等巨大衝擊，蕭中正同一代的醫師同業們逐漸凋零，他一度萌生退意，所幸在另一半藍英美女士的打氣，以及集團營運長蕭乃彰高瞻遠矚的擘畫下，率先切入呼吸照護、洗腎等慢性醫療長期照護，並在新北市三峽，打造全台灣第一家「醫養結合」的清福醫院，在跨界整合醫療與養護方面，蕭中正醫療體系實務經驗豐富，可說是台灣邁向高齡化國家的最佳模範。

10幾年來，蕭中正、蕭乃彰父子聯手，把蕭中正婦產科專科醫院，成功轉型為蕭中正醫療體系，旗下擁有醫院、診所、物理治療所、居家護理所、藥局、交通運輸車隊、以及醫藥實業公司，集團旗下擁有數百名員工、承擔著數百個家庭的未來，企業責任重大。

中研院院士魏福全表示，早在20多年前健保開辦時，蕭中正就深切體認到健保制度的執行、少子化的趨勢，勢必會擠壓開業醫師的生路，為此他積極部署參與學會，也取得很多證書，這種毅力令他相當敬佩，也是憑藉這種精神，才造就了今天成果斐然的醫療志業。

凱基銀行法務長章勁松表示，蕭中正醫療體系能以獨立私人醫院的方式，在沒有財團或公家背景的支持下持續發展，極為不易。他認為，蕭中正醫療體系透過服務「模組化」、「碎片化」的方式，內建到其他長照機構，打破了蕭中正醫院本身實體的限制，所服務的病床數除了自家醫院，更延伸到新北市超過百家的長照機構，已經不只是新北市最大的地區醫院，而是已經達到區域醫院的規模，成為地區醫院的經營典範。

負責執筆的傳記作家吳佳晉表示，蕭中正有2件事令她印象最深，第1，活到老學到老，證照考不完。第2，蕭中正是一個「在醫院大院長、在家疼某小男人」，蕭中正與夫人藍英美栽培3位子女一門杏林英傑，吳佳晉笑說，用「杏林神鵰俠侶」來形容蕭中正藍英美這對夫婦，當之無愧。

趁著傳記發表的當天，蕭中正、藍英美在台上各界的愛戴與照顧。今日發表會中，包括中央研究院院士魏福全、前考試院院長伍錦霖、前衛生福利部部長林奏延、新北市醫師公會理事長周慶民、財團法人徐千田防癌研究基金會執行長徐美玟、勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲、新北市議會議員何博文、臺大醫學院附設癌醫中心醫院副院長王鶴健、漢東醫院院長張漢東、大學眼科醫療體系總裁暨總院長林丕容、衛生福利部基隆醫院院長林慶豐、柳營奇美醫院榮譽院長莊銀清、大葉大學消防安全學程暨研究所兼任教授何岫璁、靜宜大學教長唐傳義、工業技術研究院生醫與醫材研究所所長林啟萬、中華職業棒球大聯盟會長吳志揚、花旗集團台灣區總裁莫兆鴻、滙豐中華證券投資信託股份有限公司董事長李選進、三商餐飲股份有限公司董事長陳翔玢、永豐餘投資控股股份有限公司董事長何奕達、普華商務法律事務所主持律師蔡朝安、華能光電科技股份有限公司董事謝文泓、為之企業有限公司總經理李正道、盛弘醫藥股份有限公司董事長楊弘仁、凱基銀行法務長章勁松、三商美邦人壽公司董事長陳翔玠、時報出版社董事長趙政岷等醫界學界政商人士，都親臨現場獻上祝福。

(中時 )