標緻汽車(Peugeot)所屬的PSA集團周三報出第三季銷售年減0.8%的數據，然而核心汽車部門的營收從今年初的社交封鎖衰退中獲得成長。

而此一反彈較法國其他汽車競爭對手更為明顯。目前PSA集團正與義大利的同行飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)洽談合併的細節，欲創造出全球第四大汽車集團。

汽車銷售主要獲益於近幾個月經銷商的重啟門市營運，然近幾周全球數個國家正在部分地區重新施加管制，將為第四季展望帶來陰影。

PSA集團指出，7~9月的季度整體銷售為154.5億歐元(約182億美元)，較去年同期減少0.8%；汽車營收則成長1.2%，來到120億歐元，但整個上半年則為減少35.5%。

PSA預期今年歐洲汽車市場衰退25%，拉丁美洲衰退30%，中國市場減少10%，俄羅斯減少20%。公司亦確認2019~2021年汽車部門經調整的營業利益率將超過4.5%。

(時報資訊)