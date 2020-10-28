面對48億元天價賠償金一事，藥華藥(6446)仍然強調律師表示仲裁的結果仍有諸多爭議，不排除提出後續的因應措施，而今日也召開董事會通過實施3,200張庫藏股。

日前藥華藥宣布，與歐洲合作夥伴AOP之間的商業仲裁案，被國際商會國際仲裁院最終仲裁判斷，需賠償1.42億歐元(約新台幣48.2億元)及135萬歐元(約新台幣4,500萬元)仲裁費。

藥華藥執行長林國鐘說，最壞的已經過去，如今雨過天青，將加強與AOP合作，創造雙贏。公司重心仍以美國市場為主，FDA的審核進行順利，期待明年3月取證。仲裁案雖AOP延遲了美國藥證申請2.5年，但相反地，也讓美國的藥證申請到目前為止都很順利。

董事會通過實施3,200張庫藏股，價格訂定區間為57元~126元。定價基礎是介於董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價(二者取高)的150％與董事會決議當日收盤價70％間。

(時報資訊)