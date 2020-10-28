中天新聞台換照風波，NCC挨批畫靶射箭，新北市議會國民黨團28日總質詢時，要求新北市長侯友宜一起捍衛言論自由與維護新聞自由，並簽署宣言；侯友宜說，台灣中華民國是個包容的國家，讓多元聲音在各地壯大，這是民主自由的可貴，尤其新聞輿論自由，應用多元寬容態度，批評指教過程中，要互相包容諒解，要給新聞媒體報導尊重。

新北市議會國民黨團28日下午由書記長周勝考、林金結、邱烽堯、宋雨蓁、蔡淑君、劉美芳、白珮茹、陳偉杰、金瑞龍、連斐璠、廖先翔、江怡臻、黃林玲玲、林國春、洪佳君、楊春妹、宋明宗、陳儀君、忠仁‧達祿斯、黃桂蘭、王威元等人聯合質詢。

周勝考指出，新聞言論自由是國家憲法賦予人民的自由，他自己也很喜歡看三立，也愛看張雅琴播報，不管是哪種言論，都是平等的，有些人代表人民表達意見，只要不涉及違法，言論就該被保障，不要隨便被扣帽子。

林金結則說，當初侯市長選舉時，不管對手用甚麼言語汙衊，市長都是很有風度接受別人批評指教，最後也透過記者會反駁不實言論，並虛心受教，這就是民主的真諦，不管是藍的媒體還是綠的媒體，在台灣現今社會都是很普遍的現象，台灣能夠成為亞洲最民主國家，也就是因為言論自由保障。

宋雨蓁則說，「我不同意你的論點，但我誓死捍衛你講這個論點的權益」，這就是言論自由的精神，媒體是監督政府與約束政府行為的重要力量，即便是對市府批評，也應該接納，讓市府政策更能達到人民期待，呼籲侯友宜支持言論與新聞自由。

邱烽堯則說，看到NCC的中天聽證會，讓人失望，民主自由不是掉下來的，而是前輩流血流汗爭取，當初要黨政軍退出媒體的不知是哪個政黨，他也邀請侯友宜簽屬「捍衛言論自由與維護新聞自由」宣言，呼籲NCC應該維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨把黑手伸入NCC，並給予合理裁決維護言論自由。

侯友宜答詢時指出，不管是言論自由，尤其新聞輿論自由更應該用多元寬容態度，看待多元聲音，允許大家批評指教，過程中也要記得互相包容諒解，才能讓國家社會進步。

侯友宜說，媒體就像在座議員能夠看到市府缺失，讓市府施政符合市民期待， 對於新聞報導給予尊重包容，也讓自由多元聲音被重視。

宣言主張內容「言論自由、新聞自由是憲法保障層次，政治立場不應涉入，行政管轄範圍應該要限縮」，侯友宜雖然今當場沒有簽名，但宣言署名是以侯友宜為頭。

(中時 )