吳夢夢（Mon）原是一名網紅，在付費平台SWAG拍攝性愛影片闖出名號，進而與日本AV片商SOD（Soft On Demand）簽約，朝「台灣第一女優」夢想邁進。吳夢夢男友兼男優身分今天（28日）曝光，是北部某醫院的急診醫師，吳夢夢也親自在PTT發文，自嘲露臉拍AV時就知道自己嫁不掉了。

吳夢夢接受《鏡週刊》訪問，男友「熊吉」全程陪同。「熊吉」還自曝年齡35歲，目前在北部某醫院擔任急診室醫生，和夢夢已經交往1年多。關於與夢夢的未來規劃，「熊吉」稱兩個人在一起開心就很好。

「在拍露臉AV的時候我就知道自己嫁不掉了啦 哈哈哈」，吳夢夢28日中午在PTT發文表示，「像我這樣的女生 家裡負債累累 拍露臉A片 很多親友看過這個女生的A片 愛寵物比愛其他人多」，吳夢夢更直言「想不想交往是一回事 想不想娶 就又是另一回事了」。

「今天是男友熊吉觀念奇葩，他家人朋友同事學長學弟也都知道了，他本人也以成為不露臉的AV男優為傲，我才在AV女優的生涯規劃加入他」吳夢夢表示。

吳夢夢說「結婚的事不強求，我不會奢望，我自己養的起自己。但如果最後借大家吉言，真的嫁給他了，我會去西斯版那邊發文請大家吃雞排」。

吳夢夢發文引發鄉民熱烈迴響，紛紛留言：「其實很期待這個產業能夠發展呢！」、「好吧這麼正面只好推了」、「推本人」、「祝人生越走越順」、「加油 我覺得你值得幸福的!」、「祝你遇到真愛吧」、「滿滿的正能量」、「我欣賞你的樂觀，不偷不搶靠自己賺錢過活，AV女優也只是千萬種職業的其中一種罷了，希望你能繼續保持開朗生活下去」。

(中時新聞網)