處理器大廠AMD於27日宣布將以350億美元(約1兆元新台幣)全股收購FPGA大廠賽靈思 (Xilinx)，創下僅次於繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）以400億美元收購矽智財(IP)大廠ARM的規模，2樁半導體收購案，讓垂直整合製造（IDM）大廠英特爾備感壓力。不過，外界擔憂AMD大動作收購行動，對於營運將造成壓力，導致該消息傳出後，股價反而大跌逾4%。

若該交易案成功，AMD將成為一個市值達1,350 億美元、旗下約1.3 萬名工程師，在半導體產業擁有各種領域的巨頭。此外，AMD近年來在執行長蘇姿丰帶領下，專攻高效能運算(HPC)，搶攻PC處理器與資料中心伺服器市場，再以賽靈思主要產品 FPGA，主要應用在AI、邊元運算等市場，有助於AMD搶食資料中心更加如虎添翼，與英特爾、NVIDIA三分天下。

蘇姿丰從2014年帶領AMD以來，6年內將這家搖搖欲墜的老牌半導體廠商，到變成足以影響英特爾市占率的大廠。AMD推出的產品也在去年開始受到消費者青睞，加上英特爾在14奈米、10奈米製程研發與產能面臨困境，AMD藉此機會採用台積電7奈米製程的Zen2 架構的處理器，獲得市場喝彩。AMD於10月8日發表Zen 3架構的處理，再度引起市場熱烈迴響，在台灣時間10月29日凌晨將發表RDNA 2 架構、Radeon RX 6000 系列顯卡，並公布與遊戲開發商、產業夥伴的合作內容，AMD前景發展可期。

然而，一連串的利多消息未能激勵股價，AMD在周二盤前股價一度大跌超過6%，賽靈思則是飆漲超過10%。開盤後AMD股價續跌，終場下跌4.07%、收在78.88 美元，盤後則是微漲0.34%。

投行 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon認為，在英特爾試圖奪回半導體領導者地位、處理市場市占率之際，AMD此舉無疑是分散對付英特爾的注意力。Stacy Rasgon指出，AMD才經歷多年後，重新站穩屬於自己的舞台，他不懂AMD為何在此時決定這筆交易案，不怕分散公司營運注意力嗎？

蘇姿丰則是將這筆交易案認定是AMD的轉型策略，她受訪表示，AMD 在某些領域保有強大優勢，但若能與賽靈思的業務合作，將促使AMD更快將產品導入市場。

(中時新聞網)