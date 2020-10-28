在OTT和5G崛起的時代，台灣的文化內容產業因具備自由的創作環境和文化多樣性，有助結合新興科技與資本市場。勤業眾信（Deloitte）建議，台灣業者在進軍國際應留意「跨境收支之扣繳稅款管理、投資及營運架構、無形資產與利潤配置」三大稅務管理重點區域，和相關的內容產業之智慧財產保護布局策略，在創造利潤之時亦能兼顧法規遵循與稅局查核。

勤業眾信聯合會計師事務所今（28）日攜手新媒體暨影視音發展協會（NMEA）舉辦「翻滾吧OTT－台灣媒體與娛樂產業跨境布局」線上研討會。

新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示，科技演進已大幅改變消費者與觀眾收看內容的方式，串流技術的提升改變了產業的商業模式，諸如Facebook、Google、Apple、Netflix等國際性的網路巨頭，也開始積極布局娛樂市場與內容製作。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，勤業眾信《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢》報告指出，全球已有多家OTT平台擁有超過一億的訂閱會員， 受疫情影響，會員數更是持續增加，顯示消費者的收視習慣已從家中的電視逐漸轉換到移動裝置和串流平台。此外，自2014年起，全球媒體與娛樂產業的併購交易中金額已超過7千億美元，可見媒體與娛樂產業正在加強投資能量，並積極發展產業數位轉型。

目前台灣多家電信業者、影音平台業者、網路公司、傳統電視台等皆已積極投入資源發展數位串流平台，但面對全世界的影視內容大量湧入，台灣企業亦應更重視跨國稅務與智慧財產權的問題，如此得以在布局全球的過程中找到定位，健全台灣的影視產業生態鏈。

文化內容策進院院長胡晴舫表示，近年文化內容產業盛行，也早已深入消費者的生活當中，今年更是受到疫情影響，透過科技傳輸的資訊量增加，更成為生活的常態，進而改變文化內容產業，促使相關業者思考應如何以最快的速度創造和滿足市場需求。

胡晴舫認為，台灣擁有創作自由、多元文化產品和科技的優勢，文策院將透過「金融」與「國際」策略，投資台灣文化創意產業並健全產業生態系，目標使台灣成為亞洲原創內容的重點基地，帶動產業鏈群聚效應。

(工商 )