為鼓勵企業主動認識身障者，臺北市勞動力重建處邀請永豐銀行一同舉辦員工分組廚藝競賽，並讓不同障礙類型的身障朋友一起參與完成指定菜色，爭取競賽最高榮譽。

勞動局局長陳信瑜指出，永豐銀行是超額進用身心障礙員工的標竿企業，在北市一共進用15位身障員工，已超額進用10位，顯見公司充分落實支持身障者就業，這些優秀身障員工一直都是永豐銀行推動各項業務上的得力伙伴，對於這次廚藝共融活動也特別挺身相挺。現場15位參加的員工均為銀行的儲備幹部，也可見企業對促進身心障礙者就業相關活動的重視。

永豐金控人資長暨永豐銀行人力資源處處長廖家宏表示，永豐近年致力於培養儲備幹部以打造接班梯隊，積極開發多元共融與專業並重的員工特質；透過參與分組廚藝競賽活動，讓食材成為拉近人與人之間距離的媒介，進一步擴充儲備幹部的包容性及永續成長的人格特質。

本次活動邀請視障、聽障以及心智障礙的朋友參加，分別是任職於黑暗對話社會企業本身也是視障者的林郁菁業務經理、臺灣手語翻譯協會且為聽障者的白妝如理事、以及擔任重建處勞動易讀工作坊心智障礙者代表的黃昭為，他們3位將與永豐銀行員工搭檔組隊，從採買、備料、烹調到最後的擺盤，要在2個小時內完成烤燉飯、可樂雞腿、玉子燒及水果拼盤的四道指定料理，彼此合作，挑戰超級任務。

永豐銀行表示，一開始會忘記小組內有聽語障的成員妝如，有時大家溝通時會忘了把口罩拿下來，但妝如還是會很主動的詢問大家現在步驟進行到哪裡了，她積極的態度感染了整個團隊，帶動大家的拼勁，讓團隊成員能夠迅速協調補位完成指定的任務。

妝如也覺得這次的活動非常有意義，大家一開始組隊時多少有點陌生，雖然有手語翻譯員的協助幫忙溝通，但實際到了煮飯的時候，大家也習慣用比手畫腳方式快速溝通討論，希望以後類似的活動能夠多多舉辦，讓大家有更多機會了解彼此的差異。

臺北市勞動力重建處指出，每個團隊裡都有不同的成員，彼此擅長的項目也會不一樣，但透過分工合作的方式，找到適合每個人的位置，才能發揮各自的才能。身障朋友在職場上也是一樣，企業應該看到身障者的能力而不是障礙，培養他們成為職場獨當一面的員工，也再次呼籲長期不足額進用身障者的企業要盡速依法進用。

(工商 )