海芬談小鬼。(圖/衛視中文台提供)

黃鴻升（小鬼）上月驟逝，令圈內好友萬般不捨。和小鬼感情好到宛如親姐姐的海芬，28日錄影《請問你是哪裡人》前受訪，提到有看到小鬼解剖報告出爐，確定死因是主動脈剝離造成心因性休克，她說，失去他大家非常傷心，報告讓家人、朋友不會有任何懸念，不會有一直過不去的罣礙。下月11月28日將是他37歲冥誕，海芬透露會有一群好友，帶蛋糕去陽明山為小鬼慶生。

海芬透露，小鬼冥誕當天，自己排掉所有工作，會帶滷雞腳前往，先前兩人曾在對方生日送畫給對方，她這回特地畫兩人最後在《綜藝玩很大》的照片，不過小鬼是採花葬沒有立碑，畫給他看完後會帶走，沒辦法放在那邊，她搞笑說「可能在他面前吃給他看」。

海芬透露，小鬼生前人緣好，有不少好友群組，共同朋友也成立一個10多人群組，原本只是有一搭沒一搭聊，小鬼過世後，大夥時常分享近況，幾乎天天都會發言，宛如成了感情寄託，更有人驚覺以前跟小鬼合照太少，海芬自薦有很多跟小鬼合照，搞笑說願意分享給大家，把臉P成別人。過去她聚會喜歡拍照錄影總被唾棄，現在大夥還會問海芬「有沒有拍到」，海芬開玩笑虧「有，以後幫你做一支（影片）」。

回憶第一天赴靈堂時，海芬原以為自己很堅強，才聽工作人員說「海芬姐，鬼哥在三樓」，立刻淚崩大哭。她分享當天跟黃爸聊天，才知小鬼生前就跟黃爸說「要邀姊姊來家裡」，才知道小鬼跟家人講了這麼多自己的事，且過去兩人都出身北投，也有許多親戚是同學，緣份很奇妙。

小鬼離開一個多月，海芬某天夜半沒來由大哭，突然意識到「真的結束，沒了，再也看不到他」，翻起兩人過去語音訊息，才發現很早小鬼就把自己當姊姊，好到連粉絲都吃醋，質問海芬「如果不是親姐，就不要用黃鴻升親姐自居」，雖被罵她不在意「那時很爽，有大明星弟弟」。

過去兩人曾聊過死後的世界，更約好若誰先怎麼了，要趕快回來告訴對方，那個世界長得怎樣，海芬回憶小鬼說，「可是我沒宗教信仰，沒法力怎辦」，海芬要他找有能力的人，因此現在看粉絲留言，只要不是扯到最高點，基本上都會相信。甚至有次她凌晨四點出門要拍戲，走夜路本來很害怕，但突然轉念「如果是鬼，就可以看到他」，還不時往回頭，一度還嚇到路邊停紅綠燈的阿伯。

自從小鬼離開後，海芬坦言睡眠品質被影響，她時常夢到小鬼，也會把夢記在行事曆，其中一次她夢到在舞台劇《三人行不行》後台，一開門就看到小鬼坐在裡面，小鬼還對她說「姐，抱歉喔，上次沒看到你舞台劇，這次我要看」，海芬說夢中她很清楚小鬼已經離開，她不敢告訴小鬼他離開的事，就怕他消失或嚇到，「夢中夢」她強忍眼淚告訴小鬼「黃鴻升，還是得告訴你喔，別看我們瘋癲打鬧，每個人都超愛你」，小鬼則回說「呲，當然知道啊」。最後小鬼也親她一下，「每個觸覺、聲音，抱他味道都非常清楚」。

海芬說到，今年初《三人行不行》加演後，自己本來沒有參與後面場次演出，但就在夢到小鬼後兩天，舞台劇製作人緊張問海芬，能否幫忙演出11月20日高雄衛武營場次，她當下沒多想，反正演了很多年，再演也沒關係，結果一打開行事曆，「才發現，兩天前夢到他說要來」，超玄夢境讓她堅信不已，「不管別人信不信，對我來說，我相信，因為我夢到他後，才知道要加演」，她欣慰說謝謝他堅持做到承諾，可能我們沒慧根，接觸不到他，在他能力範圍，願意回來，這就是他的貼心。

小鬼生前最愛吃海芬魯的雞腳。（取自臉書）

(中時 )