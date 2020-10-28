屏東縣政府延續首波世界名畫藝術公車，近期更與罕見疾病基金會合作，遴選10幅病友畫作登上彩繪公車，未來將在縣內趴趴走，與民眾分享感動人心的生命故事。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，今年6月以行動美學概念，讓梵谷、達文西、畢卡索等世界畫壇巨擘名作，隨著公車走入屏東各角落，讓藝術走出美術館，獲得熱烈迴響；後續有人建議也能選用國內藝術家作品，為讓藝術公車更有意義，便主動接洽罕見疾病基金會合作。

罹患肢端肥大症的64歲蔡元鎮此次有2幅畫作入選，他表示，生病之前是個平凡銀行員，曾從生死交關的手術中撐過來而改變人生觀，從原本只想著賺錢，後來擔任罕病基金會常務監事及弱勢病患權益促進會常務理事，用行動幫助更多病友。

17歲涂仕軒罹患小胖威利症，透過繪畫讓他情緒逐漸穩定，能夠對抗身體無止盡的飢餓感；媽媽感動地說，當時老師鼓勵他去學畫，自己心裡想著，孩子連字都寫不好，怎麼可能會畫畫，但看到他的畫作登上公車，自己才曉得，「他們不是什麼都不會，只是缺少一個機會。」

同樣患有小胖威利症的17歲蘇亦禾，心中一直渴望參加「韓國釜山國際煙火節」，因此透過畫作先把煙火畫下來，畫風奇幻又現實。吳麗雪說，罕病患者創作時常將生命體會融入畫作，因此看到彩繪公車駛來，不妨可以細細品味。

屏縣府與罕見疾病基金會合作，讓病友畫作登上彩繪公車、全縣趴趴走。（林和生攝）

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