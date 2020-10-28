桃園外勞舞廳開幕僅不到8個月，遭桃園市府各局處屢次裁罰，甚至裁處停止營業，但業者仍不為所動甚至繼續營業，24日上百名警力共同前去搜索，現場查獲大量毒品，若店家仍消極被動將採取斷水斷電，該處房東27日立即收回店面並主動拆除。

桃園市蘆竹區一處外勞舞廳今年3月正式開幕，營業期間警方臨檢數次，也不斷遭桃園市經發局及都發局連續裁罰，經發局更在9月時裁處停止營業2個月，但該店家仍持續違規且繼續營業，桃園市警察局與蘆竹分局、保安大隊及刑警大隊等100多名警力24日凌晨向前搜索。

據了解，當時現場情形相當混亂，就連沙發夾層也都藏匿不少毒品，警方當場查扣毒品咖啡包68包、PMMA藥錠52顆、糖果包裝愷他命8包、疑似毒品捲菸12支、愷他命粉末1包、毒品巧克力包4包及液態安非他命2瓶。警方另帶回疑似施用毒品的122名舞客，其中本國籍的有14名，越南籍的多達108名，將依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並將依毒品危害防制條例裁處該營業處所負責人。

爾後桃園市長鄭文燦表示，針對該店家必要時將處以斷水斷電，若有涉及違章建築部分也會依法拆除，不料該處房東為了防止該事件波及自身，便立即收回店面，更於27日主動拆除店家。

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(中時 )