含萊克多巴胺美豬明年即將進口來台，根據台北市議會的食安自治條例，若通過北市將禁止販售含瘦肉精肉品，農委會主委陳吉仲今(28)早表示那北市牛排館全都要關了；然而下午接受質詢時藍委批部分牛排館是用紐澳牛，陳吉仲遂急改口「那我修正，是三分之二。」

立法院經濟聯席會今日續審「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」，議程目前已歷時7小時仍在繼續。

國民黨立委曾銘宗今早質詢時指出，台北市食安自治條例已在市議會一讀通過，若三讀通過北市將全面禁售含瘦肉精豬肉，違者處10萬元罰鍰。

陳吉仲對此回應，台北市若堅持零檢出那北市所有牛排館都要關門大吉了，而且地方政府堅持美豬萊劑零檢出卻跳過美牛，這在科學上「有點奇怪。」

國民黨立委吳怡玎質詢時指出，很多牛排館其實是使用紐澳牛，北市全部牛排館都要關的說法是在汙衊紐澳牛，陳吉仲急忙澄清「那我修正，是三分之二要關 」。

然而「台北市牛排館全都要關了」的發言已在網路延燒，宅神朱學恒在臉書上說「主委是不是國語跟數學不太好？」另有網友說「當我們台北人沒去牛排館吃過牛排？」

(中時 )