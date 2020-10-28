台南市議員吳禹寰去年質詢要求市府於高鐵特定區興建第3座市立醫院，28日他在市政總質詢再提此事時，市府衛生局長許以霖證實，此案已委託顧問公司評估，結果將於12月中旬出爐，目前也引起2座大型醫院主動爭取經營權，連中央都關注並有意介入。市長黃偉哲也認為，此案越快越好，希望在第一任的任期內順利動工，並在下一任市長的任內完工。

吳禹寰表示，去年五月的定期大會，他曾指新豐區的關廟區、龍崎區、歸仁區與仁德區長期缺乏醫療資源的困境；尤其台南市有37個行政區，卻有15個行政區49個里是「無醫里」，關廟與龍崎即在其中，他們也都是台南市民，卻是偏鄉最弱勢的一群。

吳禹寰認為，高鐵特定區內的產業專區面積47公頃，也規畫「醫療保健區」，建議第3座市立醫院設置在此；尤其此處交通四通八達，有高鐵、台86線、及中山高仁德交流道，未來營運還可吸引北高雄民眾跨區醫療，此案市府以270萬元委託顧問公司進行地點評估後，立即成為焦點，台南市有2座大型醫院也向市府表態接手經營，連中央都有意介入，此案何時可定案？從動工到完工乃至營運，期程需要多少時間呢？

許以霖說，第3座市立醫院選址評估預定12月18日結案，結案報告會提報市府決策，届時參考建議開發方案辦理後續事宜，並以促參方式鼓勵民間參與興建。未來的招商規畫，將針對偏鄉行政區或假日觀光地點，規範投資廠商提供醫療照護，設立衛星服務據點、利用當地衛生所軟硬體設備或移動式醫療救護站方式，期待以大帶小模式改善南市醫療資源分布不均的情形。

許以霖還強調，該醫院的設置，只要對市府資金壓力有幫助，不排除任何合作形式，包括中央出資或特定醫院接手都是可以執行的方式；另外高鐵特定區僅是選址評估的考量地點之一，未來如果確定在高鐵特定區，將辦理BOT公開評選，預計1年左右完成公開招商，約3到5年左右落成施工。

(中時 )