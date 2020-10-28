「第18屆台灣同志遊行」將於本月31日登場，國民黨青年團已經完成報名，但在消息傳出之後，雖然國民黨主席江啟臣尊重青年團的決定，但中常委、黨內群組砲聲隆隆，質疑出席同志遊行的決定。國民黨青年團總團長陳柏翰今受訪說明，他個人沒有受到任何壓力，青年團還是會照常出席活動。

國民黨青年團此次將是黨史上第二次以團體名義參加同志遊行，青年團總團長陳柏翰將與曾任馬英九辦公室發言人的台北市議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤等多位卸任總團長一起參加，也將號召黨公職、黨務幹部及民眾參加。陳柏翰今天表示將邀請當初投票贊成支持同婚修法的7位黨籍立委參與同志大遊行。

陳柏翰說，國民黨青年團這次報名參與2020台灣同志遊行，是青年團為主體所做出的決定，從未對外聲明代表國民黨。實際狀況是在完成報名手續後，才向江啟臣報備，江也很認同從青年的視角與社會對話，尊重青年團的決定。

陳柏翰強調，這段時間雖然受到黨內不同意見的批評，但國民黨青年團仍如期參與遊行，配合遊行主軸「成人之美」，青年團將以「天暗總會光，共好同齊行」為標語，象徵同志人權在眾多前輩的多年努力下終於迎來曙光。此外，同婚合法化後如何進一步真正落實性別友善與平等尊重的共好社會，是現階段應努力的目標，唯有不分政治立場同齊行，透過交流溝通消除不必要的對立，使有相同理念者一起合作，才能凝聚足夠力量，實現美好理想。

他說，這次為青年團第二度以團體名義參與遊行，距離上次已過三年，期間同婚專法通過，青年團成員也曾於中常會門外聲援在關鍵條文投下同意票的7位黨籍立委。今年再度走入群眾，宣示青年團對於婚姻平權價值的堅持，也許如同過去，不一定獲得黨內、部分支持者及黨外長期支持同婚朋友的諒解，但青年團依然會繼續投入，選擇直面遊行民眾意見，聽取更多不同聲音，以匯聚為青年團在黨內和社會持續推動此議題的能量。

陳柏翰說，國民黨在外界眼光裡普遍帶有反同的標記，然而黨內仍有不少人長期為婚姻平權發聲，甚至走在前峰。例如馬英九總統在台北市長任內協力辦理華人世界中首場同志遊行，更推動台北市成為同志友善城市。歷任青年團長透過中常會提案、率團走入人群、捍衛敢於發聲的民代等方式，持續為黨的議題論述注入多元聲音。去年同婚專法表決中，雖面臨黨內主流意見的龐大壓力，仍有7位黨籍立委基於價值認同投下贊成票。因此，這次也邀請曾為同婚發聲的立委、歷任青年團長一同行腳，也象徵青年團將持續傳承議題理念，落實性別友善與平等的目標。

(中時 )