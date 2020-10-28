路透社報導，日本政府與執政黨內部知情人士透露，首相菅義偉下周將宣布新的激勵方案，以幫助深陷衰退的經濟擺脫新冠疫情危機。

雖然該方案的規模仍待決定，但部分執政黨議員此前已呼籲推動一項約10兆日圓（相當於約955.1億美元）的計畫，緩解疫情造成的衝擊。

路透社報導，消息人士透露，為了滿足對抗疫情之緊急需求所撥備的10兆日圓資金中，所剩下的約7兆日圓，將占該方案的大部分，而其餘資金將由新的支出項目組成。

知情人士表示，這項計畫的總規模可能會小於今年早些時候推出合計達2.2兆美元的兩個激勵方案。一名消息人士表示，最好不要過度擴大近期支出，以免加劇日本的財政懸崖。

另有消息人士表示，新激勵方案可能包括現有措施的展延，如提供補貼助企業保住就業及緩解資金壓力。有消息指出，日本政府亦準備將提振旅遊業的活動延長到一月之後。消息來源並表示，將在12月中旬編列第三次追加預算，為新一輪激勵方案提供部分資金。

不過，幾位分析師認為，這個預期中的新激勵方案對促進經濟增長的效果可能有限。Norinchukin Research Institute首席經濟學家Takeshi Minami表示，這個方案的規模料將不會太大，這表示這些措施可能將著重於為成長奠定基礎，而非激勵經濟。

(時報資訊)