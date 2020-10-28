網路謠言盛行，如今各地政府單位都在忙著闢謠，身為公眾人物，自然發言應該多考證，但前印尼已故總統蘇卡諾(Soekarno)的遺孀黛薇夫人(Ratna Sari Dewi Sukarno)，最近便在節目上大失言，竟說造成女性不孕的主因，是因為這些女人大多墮過胎，此言一出，讓現場主播傻眼，完全沒辦法認同。
多年來活躍於日本綜藝圈的黛薇夫人，真實身分其實是前印尼第一夫人，她的丈夫是印尼首任總統蘇卡諾，黛薇夫人雖有張輪廓立體的混血臉蛋，但其實是純正日本人，她少女時期為幫助家庭經濟而在高級夜總會當藝妓，跟來訪的蘇卡諾總統邂逅，22歲時嫁給了總統，成了他的第四位妻子，但不久後因印尼政變而流亡海外，多年後輾轉以名媛之姿回到日本，聲名大噪，不愁吃穿的她，玩票性地進了演藝圈，沒想到直率性格讓她大紅大紫。
已經80歲的她，至今仍生龍活虎地出演節目，大砲性格也沒收斂過，本月24日她現身關西電視台的直播節目，其中一個橋段是討論政府對於不孕不育夫妻的治療問題，黛薇夫人竟然說當務之急是「禁止人工流產」，表示墮胎就是不孕的主因，很多女性懷孕了但不想生下孩子，「刮宮將將子宮刮得太薄或受傷，導致不孕」，還說有些女性墮胎後不敢跟新任男友或老公說，隱瞞墮胎事實，都造成問題，所以應當禁止墮胎，還說不孕的女性，「大概9成9墮胎過才會這樣」。
黛薇夫人的「墮胎不孕說」引起聊天室一片譁然，網友們紛紛痛罵「也太無知了吧」，事實上攝影棚內也掀起騷動，節目女主播完全不能接受她的說法，認為「墮胎並不是邪惡的，且這偏離主題」，因此向觀眾道歉，黛薇夫人則承認有些錯誤，但堅決不收回自己的言論。
(中時新聞網)
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