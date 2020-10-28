兩年一次的全國身心障礙運動會預定11月27-30台東縣登場，台東縣大家長饒慶鈴今天在記者戶上表示，本屆賽事精神標語「陽光台東、超越巔峰」希望選手們能夠突破身體限制，創造佳績，舉重女神郭婞淳邀請國人屆時能到場替選手們加油打氣。

饒慶鈴說，這是台東縣第一次舉辦全國性綜合運動賽會，一開始非常忐忑不安，加上年初碰到新冠肺炎疫情，縣府所有工作人員頓時不知所措，幸好獲得體育署的大力支持與協助，才得以原定5月份的賽事能在延後至11月份順利舉行。

饒慶鈴強調，為了服務身障選手，特定徵召20台計程車屆時在比賽期間穿梭在各比賽場館，讓選手們免費搭乘，並且會強化新冠肺炎防疫措施，務求能將病毒阻絕於場外，提供選手們一個安全的比賽環境。

體育署長張少熙表示，全障運競賽種類是以帕拉林運動會、亞帕運、聽奧和特奧等競賽種類為核心，國際重要身心障礙的綜合運動賽事，肩負我國競技表現接軌國際的重要任務，選手們的精采表現更真實體現新障者參與運動的多元形式。

張少熙感性說，「我無法幫助這群身心障礙運動員們摘下天空中的星星，但我可以用自己的肩膀幫助身障選手縮短與星星之間的距離，呼籲各縣市政府能共同協助打造完善的身障者運動空間，幫助他們走出戶外，迎接燦爛的一天。」

本屆全障運競賽種類包括田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、射擊、籃球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪椅競速、保齡球與特奧保齡球等15項，共計有21縣市3500多名隊職員參與，吉祥物則是可愛山豬造型的「阿歷」與「阿奈」，代表台東縣的桌球選手陳富貴、特奧羽球宋瑋和聽障田徑選手易彥宏也出席記者會，不畏身上殘疾，成為勇敢的生命鬥士。

(中時 )