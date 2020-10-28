線上申請免舟車勞頓！新竹縣政府推動便民數位服務，「雲端聯合服務中心」正式啟用，縣民可透過服務中心網站下載相關表單，並線上申辦，無須到縣府即可辦理相關業務，且為宣傳此雲端聯合服務中心，縣府也舉辦網路填問卷抽筆電、iPhone 12手機等活動。

雲端聯合服務中心提供17類、280項民眾常申辦的項目，其中以民政處73項最多，包含出生登記、印鑑證明、姓名變更、身份證的請領或掛失、結婚登記等，明年度的公立國小附設幼兒園、非營利幼兒園新生入園登記等，也將開放線上服務。

新竹縣政府行政處指出，此雲端聯合服務中心頁面即在新竹縣政府官方網站內，透過手機、平板、電腦，點選縣府官網內的便民服務，即可找到頁面。雲端聯合服務中心規畫業務分類、局處單位、身分角色、身命地圖以及試營運中的國家發展委員會的數位服務個人化5種服務分類。

民眾可搜尋主要申辦項目，點選不同分類，即可顯示相關資訊，並告知是否可於線上申請，或是須臨櫃處理。

為推廣雲端聯合服務中心與國家發展委員會MyData數位服務個人化，並了解申辦需求及使用滿意度，縣府也舉辦網路填問卷抽好禮活動，即日起至11月10日下午5點，新竹縣民上網完成填答問卷，就可參加抽獎，獎品包括筆電1台及iPhone 12手機2支，得獎名單將在11月12日下午2點公告。

(中時 )