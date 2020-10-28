砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第三季獲利19.67億元，創歷史單季新高，季增19％、年增20％，每股盈餘（EPS）為4.68 元，同創單季歷史新高；展望第四季，總管理服務處總經理陳舜平預期，營收將季增low-single digit（低個位數）百分比，惟因產品組合變化，毛利率預計降至約high-thirties（37～39％）水準。

陳舜平表示，今年5,000片的產能擴充計畫已於第三季底完成上線，目前單月產能已達4.1萬片，然隨新產能開出，產能利用率下滑至約7、8成，不過，這對於毛利率的影響不大，毛利率的下降主因在於產品組合上，隨毛利率較好的infra.（基礎建設）第三季表現較差所致。

在產品組合上，陳舜平指出，Cellular（手機行動網路）第四季將較第三季強，然infra仍將衰退，Others（其他）與智慧手機相關也將成長，手機相關在營收占比相對高，預期營收將季增low-single digit百分比，毛利則率預計降至約high-thirties水準。

(工商 )