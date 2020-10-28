受惠於中後段產能擴增，聯亞（3081）第三季獲利撐竿跳，稅後淨利季增99％，毛利率重回五成關卡，單季EPS1.94元，今年第四季營收有望重回2018年第四季6.77億元的歷史次高水位，聯亞指出，目前訂單仍供不應求，為因應市場需求，明年初還計畫擴增25％產能，如再新增訂單，不排除明年初擴產計畫還會再加碼。

聯亞28日召開線上法說會，揭露第三季財報表現亮眼，經結算第三季營收6.03億元，雖僅季增13.1％，但因5G相關應用激增，帶動毛利率大回神，來到52.16％，表現優於上一季46.89％及去年同期的50.63％，單季EPS1.94元，幾近較上季的0.98元倍增，連帶推升今年前三季EPS來到4元，成功翻轉上半年獲利進度落後的窘境，獲利超前去年同期的3.8元。

聯亞指出，第三季營收組合Telcom達70％～75％，Datacom佔15％～20％，餘下為消費工業及其他應用，如以產品應用別來細分，10G COMPLETE LD占26％～30％，25G COMPLETE LD佔24％～27％，矽光產品佔10％～15％，PD／APD佔16％～18％，VCSEL佔5％～6％。

(工商 )